En Croatie, la récolte traditionnelle du sel de mer

AFP Video • 04/08/2020 à 21:33

Les travailleurs récoltent le sel de l'une des plus anciennes salines d'Europe à Ston, un petit village de la côte adriatique croate. La méthode de récolte du sel a peu changé au fil des siècles : le vent et le soleil contribuent à l'évaporation des mares d'eau de mer, laissant le sel derrière eux. Le sel est ensuite ramassé à la pelle et transporté par de petits chariots vers des entrepôts pour y être séché.