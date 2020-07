Deux surprises dans le gouvernement Castex, Bachelot à la Culture et Dupond-Moretti à la Justice

AFP Video • 07/07/2020 à 01:18

Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex ont affiché lundi un gouvernement renouvelé pour un tiers qui doit relancer l'économie et le quinquennat, avec Gérald Darmanin promu à l'Intérieur ainsi que deux stars surprise, Roselyne Bachelot à la Culture et l'avocat Eric Dupond-Moretti à la Justice.