Chevaux mutilés: en Corrèze, une cellule d'écoute nationale pour propriétaires angoissés

AFP Video • 28/09/2020 à 18:49

"On sent vraiment la détresse des gens": à Arnac-Pompadour, en Corrèze, où se trouve l'Institut français du cheval (IFCE), un centre d'écoute national répond aux appels de propriétaires fatigués et inquiets, en pleine vague d'atrocités inexpliquées sur des équidés.