Canicule en 2003, 2023: "Qu'avons-nous fait de ces 20 ans ?"

information fournie par France 24 • 19/07/2023 à 07:53

A la Une de la presse, ce mercredi 19 juillet, les conséquences dramatiques de l’actuelle vague de chaleur dans le sud de l'Europe. La condamnation, hier, en Egypte, du militant des droits de l’homme et chercheur Patrick Zaki, à trois ans de prison ferme, pour avoir dénoncé les discriminations envers les chrétiens dans le pays. La vague de répression en Biélorussie. L’incroyable envolée de Jonas Vingegaard sur le Tour de France. Et la course de Dark Vador dans la Vallée de la mort.