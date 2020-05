Location meublée: 3 avantages pour les jeunes par rapport à une location vide

Anatoli Igolkin/Shutterstock / Anatoli Igolkin

Voici 3 avantages de la location meublée par rapport à la location vide. Ce type de logement étant intéressant pour les locataires, il ne reste pas longtemps sur le marché. Le loyer moyen d'une location meublée est de 769 euros (source SeLoger.fr). Bien entendu, cela dépend largement des villes. Le montant moyen parisien est à plus du double.

Location meublée: un départ plus souple

Le principal avantage avec une location meublée est le fait de pouvoir quitter les lieux très facilement. En effet contrairement à une location vide vous pouvez quitter les lieux avec seulement un mois de préavis. Dans les locations vides, ce délai est de trois mois, sauf dans les zones dites tendues (par exemple dans une partie de la région parisienne), où il est aussi d'un mois.

Location meublée: une arrivée plus simple

Le principal avantage d'une location meublée est dans le titre: la location est déjà meublée. Pas besoin de passer chez Ikea pour trouver des meubles, normalement, tout y est déjà. Il existe une liste de tous les objets nécessaires afin que l'appartement soit considéré comme «meublé». Elle est encadrée par la loi et doit donc impérativement être respectée par le propriétaire.

Les objets obligatoires dans un logement meublé La loi Alur de 2015 cite notamment:

Une literie.

Une couverture.

Des stores ou rideaux dans la chambre.

Des plaques de cuisson.

Un four ou micro-ondes.

Un réfrigérateur dans l'espace cuisine.

De la vaisselle.

Des ustensiles.

Du mobilier de rangement.

Des luminaires suffisants.

Une table et des sièges.

Le propriétaire doit également fournir du matériel d'entretien ménager. L'idée est de permettre au locataire d'arriver avec seulement ses valises et de s'installer directement.

Etudiants: un bail plus court pour vous permettre une plus grande mobilité

Vous êtes étudiant et vous souhaitez par exemple partir en stage ou en job d'été hors de votre ville. Vous pouvez profiter d'un bail de neuf mois (bail mobilité). Idéal pour rester dans une ville le temps d'une année scolaire, puis de repartir dans une autre. De façon plus générale, le bail d'un logement meublé dure un an.