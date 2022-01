information fournie par France 24 • 27/01/2022 à 00:07

L'Égypte est venue à bout de la Côte d'Ivoire aux tirs au but mercredi en huitième de finale de la CAN-2022 (0-0, t.a.b. 4-5). Si les supporteurs ivoiriens sont tristes d'être éliminés, ils sont fiers du parcours de leur équipe. Nous serons à Douala et à Abidjan dans cette édition du Journal de l'Afrique. Dans la deuxième rencontre de la journée, la Guinée équatoriale a éliminé le Mali et gagne sa place en quarts de finale.