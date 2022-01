CAN-2022 : Forte mobilisation à Dakar et Conakry pour Sénégal - Guinée

C'était LE duel très attendu du groupe B de la CAN-2022. Entre les lions de la Téranga et le Syli national... Il s'est finalement soldé par un match nul et vierge (0-0). Le Sénégal et la Guinée...sont de vieux rivaux sur le plan sportif et les supporters s'étaient fortement mobilisés.