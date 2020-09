Californie: le comté de Napa dévasté par l'incendie "Glass Fire"

AFP Video • 29/09/2020 à 19:38

Ciel incandescent, arbres et vignes calcinés, écoles et maisons ravagées par les flammes: le brasier nommé "Glass Fire" a brûlé près de 14.000 hectares dans le comté de Napa, au nord-ouest de la Californie. Des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer leurs logements, tandis que trois personnes sont mortes plus au nord.