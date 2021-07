Prêt étudiant garanti par l'État: montant et conditions pour en bénéficier

Le prêt garanti par l'État ne nécessite aucune caution crédit photo : Shutterstock

La pandémie de la Covid-19 a engendré une crise sanitaire et économique, notamment pour les plus jeunes dont les revenus d'appoint ont chuté. Face aux difficultés rencontrées par les étudiants, le dispositif de prêt garanti par l'État a été renforcé par le gouvernement. Un plus grand nombre d'entre eux vont pouvoir emprunter jusqu'à 20.000 euros sans caution ni condition de ressources. En dépit de la garantie de l'État, le prêt comporte des intérêts et peut être, en théorie, refusé par les banques.

Sommaire:

Le montant du prêt étudiant garanti est relevé

Les conditions pour obtenir un prêt étudiant garanti

Le prêt étudiant garanti a un coût

Raccourcir ou prolonger un prêt étudiant est possible

Le prêt garanti peut être refusé

Le montant du prêt étudiant garanti est relevé

La crise sanitaire a significativement impacté la vie des étudiants. Les fermetures prolongées et répétées des établissements d'enseignement supérieur leur ont fait payer un lourd tribut psychologique. Tandis que la disparition des "petits boulots" dans les services les a privés de revenus, compliquant leur situation financière et leur capacité à poursuivre leurs études sans une aide.

Dans ce contexte, le dispositif de prêt étudiant garanti par l'État a été renforcé, avec une multiplication par cinq du nombre de crédits pour 2021 et 2022. En outre, le montant maximum du prêt garanti est passé de 15.000 euros à 20.000 euros. Au total, l'élargissement de la garantie publique va permettre la production de 600 millions d'euros de prêts étudiants.

À savoir En 2020, 7.464 jeunes ont bénéficié du dispositif. Plus de 50.000 pourraient y avoir recours en 2021.

Les conditions pour obtenir un prêt étudiant garanti

Pour être en mesure de souscrire à ce prêt garanti, il faut:

Être français ou ressortissant de l'Union européenne.

Avoir entre 18 et 28 ans à la date de la conclusion du prêt (pour un mineur de plus de 16 ans, il faut avoir obtenu l'émancipation de la part de ses parents).

Être inscrit dans un établissement en vue de la préparation d'un concours ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur français.

Ce type de prêt, ne nécessitant ni caution ni conditions de ressources, s'adresse en priorité aux étudiants ne bénéficiant d'aucun soutien financier de leurs proches. Toutefois, il reste ouvert à tous. La Banque publique d'investissement (Bpi), qui gère le dispositif, travaille avec cinq grandes banques partenaires. Dans les faits, il faut déposer un dossier de demande de prêt dans l'une d'entre elles. Ensuite, celle-ci décide si elle accorde ou non le prêt et à quelles conditions.

À noter L'État se porte garant pour chaque contractant à hauteur de 70% du montant total du prêt, hors intérêts. Les 30% restants sont pris en charge par la banque.

Le prêt étudiant garanti a un coût

Il ne s'agit pas d'un prêt à taux zéro. L'étudiant emprunteur doit rembourser le capital auquel s'ajoutent des intérêts. En outre, le taux d'intérêt du prêt étudiant varie en fonction de la banque. En revanche, opter pour un remboursement différé est possible. Celui-ci est prévu à la signature du contrat:

Dans le cadre d'une franchise partielle: seuls les intérêts commencent à être remboursés dès le début du prêt, tandis que le capital doit l'être à une période ultérieure (d'une durée de deux ans minimum), en général à la fin des études.

Dans le cadre d'une franchise totale: le remboursement du capital comme des intérêts se fait à une période ultérieure (d'une durée de deux ans minimum), en général à la fin des études.

Outre les intérêts du crédit, l'étudiant emprunteur doit régler les frais forfaitaires liés à la garantie de l'État (dont le montant dépend de la durée et du montant de crédit) et, éventuellement, une cotisation d'assurance et des frais de dossier.

À savoir Chaque banque dispose d'un quota annuel de prêts étudiant garantis par l'État. Il est conseillé de faire sa demande le plus tôt possible pour être sûr de pouvoir bénéficier du dispositif.

Raccourcir ou prolonger un prêt étudiant est possible

En fonction de votre capacité à terminer vos études dans les temps et/ou à trouver un emploi dès la fin de votre cursus, il peut être intéressant de raccourcir ou prolonger votre prêt étudiant. Le remboursement anticipé est possible, sans pénalités.

Il suffit de faire parvenir un courrier à votre banque prêteuse par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR). Un préavis d'un mois est souvent imposé. Par ailleurs, il est également possible de demander une prolongation de la franchise de remboursements. Cette option est définie dans le contrat du prêt. En cas de difficultés à rembourser, n'attendez pas pour contacter la banque.

Le prêt garanti peut être refusé

En dépit de la garantie de l'État et même si cela reste rare, la demande de prêt peut être refusée lorsque la banque estime que le demandeur ne sera pas capable de le rembourser. C'est pourquoi il est important de préparer votre dossier avec soin et de vous assurer de sa cohérence. Pour maximiser vos chances, adressez-vous à un établissement où vous détenez un compte bancaire . En cas de refus, il est peu probable qu'une autre banque partenaire fasse un choix contraire.