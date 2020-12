AFP Video • 17/12/2020 à 14:46

Des gens circulent librement entre le Bénin et le Nigeria depuis le poste frontalier de Sèmè-Kraké, après que le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné la réouverture des frontières terrestres avec le Bénin et le Niger, fermées depuis août 2019 officiellement pour stopper la contrebande et encourager la production locale.