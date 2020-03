Jeunes: 5 conseils pour bien choisir votre première location d'appartement

fizkes/Shutterstock / fizkes

Étudiant ou jeune professionnel, l'heure a sonné : il est temps de vous lancer dans la recherche de votre tout premier logement. Cette période n'est pas évidente et peut apporter son lot d'inquiétude, surtout dans les grandes villes, où les studios et F2 sont les logements les plus recherchés. Pour vous y retrouver, et surtout éviter de vous faire arnaquer, voici quelques conseils pour bien choisir votre tout premier chez-vous.

Faites la liste de vos critères

Avant de vous lancer dans la recherche de votre tout premier logement, faites le point sur vos propres attentes, en adéquation avec votre budget. Celui-ci sera différent d'une ville à l'autre. Par exemple à Paris, il faut compter environ 830€ pour un studio étudiant de 20 à 25 m2(source LocService). En comparaison, il faut prévoir 580€ à Nice, 520€ à Lyon, 450€ à Strasbourg et Toulouse, 410€ à Amiens et 390€ à Reims. Les villes les moins chères sont les suivantes: Brest, Limoges, Poitiers et Le Mans, autour de 330€ mensuels.

Une fois la question du budget réglée, faites une première recherche sur internet, sur des sites comme SeLoger ou PAP, afin de vous rendre compte de vos possibilités en fonction de celui-ci. Cela vous permettra de dresser une première liste de critères: préférez-vous un rez-de-chaussée ou un appartement en étage? Un espace calme, ou donnant au contraire sur une rue animée? Un grand studio ou un petit deux-pièces? Avez-vous un quartier de prédilection? Cet appartement est-il près de votre université/votre travail? Privilégiez-vous une grande salle de bains, un espace à vivre lumineux, une cuisine équipée? À partir de là, vous pouvez commencer à contacter des agences ou des particuliers, afin de visiter des appartements. Les visites vous permettront de confronter vos envies aux réalités du terrain. Une certitude, surtout dans les plus grandes villes: vous devrez probablement faire des concessions.

Afin de bénéficier des aides au logement, il doit être aux normes

Pour être éligible aux aides au logement, celui-ci doit être «décent». Selon la CAF, il doit:

o Ne pas présenter de risque manifeste pour la sécurité physique et la santé des occupants.

o Être pourvu des éléments d'équipement et de confort habituels (chauffage, eau potable, eaux usées).

o Présenter une surface et un volume habitables minimum. L'appartement doit en effet mesurer au moins 9m2 et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres. Des points à avoir en tête au moment de visiter.

Premier logement: appartement meublé ou vide?

Les appartements meublés ont tout le mobilier nécessaire pour s'y installer facilement. Pratique quand on est un étudiant ou un jeune professionnel, potentiellement amené à changer de ville ou à déménager dans les années à venir. Le loyer est généralement un peu plus cher dans ce cas, et la durée du bail est d'un an. Soyez vigilant au moment de l'entrée dans l'appartement: il doit être équipé d'un certain nombre d'éléments, sous peine d'être requalifié de logement vide. La literie doit être fournie, avec des couvertures, frigo, four, vaisselle, ustensiles, table, sièges, luminaire, matériel d'entretien... Théoriquement, vous n'avez qu'à vous installer, en posant vos valises.

Pour le cas d'un logement vide, les loyers sont souvent un peu moins chers et le bail dure trois ans. Vous devrez vous procurer rapidement quelques meubles, car comme son nom l'indique, l'appartement ne contient rien ou presque rien. L'inconvénient: cela demandera un petit budget au moment de l'installation. L'avantage: vous pourrez l'aménager comme vous le souhaitez.

Premier logement: devez-vous passer par une agence ou un particulier?

Passer par une agence permet une recherche moins fastidieuse et un résultat plus rapide. Elle permet d'avoir un interlocuteur en cas de problème dans l'appartement. Des frais d'agence sont à prévoir.

À l'inverse, passer par un particulier coûtera moins cher au moment de la signature du bail et de l'emménagement, toutefois cela prend généralement un peu plus de temps, pour écumer les annonces et trouver la bonne. Il arrive également que les loyers soient légèrement plus chers qu'en agence. L'idéal pour faire votre choix est de garder un œil sur les deux options, afin de se positionner rapidement sur le logement coup-de-cœur.

Premier logement: prenez gardes aux nombreuses arnaques

Les arnaques sont nombreuses, et visent souvent les jeunes. Soyez vigilant, notamment si vous tombez sur une petite annonce paraissant trop belle pour être vraie: loyer bas, dans une grande ville, idéalement situé, avec des photos de grande qualité. Pourquoi un propriétaire honnête mettrait-il en location un appartement de 50m2 au cœur de Paris pour 600€ alors que ce-dernier peut lui en apporter le triple? Dans ce cas peu importe les arguments de votre interlocuteur ne vous faites pas avoir. Prenez garde également aux demandes d'envoi d'argent avant la visite ou la signature du bail. C'est tout simplement illégal. Souvent, l'arnaqueur demande à sa victime de lui faire un transfert d'argent via Mandat Cash ou Western Union. Aucune somme ne doit être versée avant la rencontre avec l'agence ou le propriétaire et la signature du bail.

Enfin prenez garde à vos pièces justificatives. Avec tous les éléments réunis pour une location, il est aisé d'usurper votre identité par la suite. N'envoyez votre dossier qu'à des personnes de confiance rencontrées au préalable.