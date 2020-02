Au Brésil, derrière les lunettes du manager, les faux-cils de la drag-queen

AFP Video • 19/02/2020 à 21:03

Fernando Magrin est directeur des ventes d'American Airlines au Brésil et drag-queen pendant son temps libre. Il y a quelques années, il a créé l'une des plus grandes fêtes de rue du carnaval de Sao Paulo : Le "Bloco MinhoQueens", qui a attiré 200 000 personnes en 2019. Grâce au succès de son groupe, Fernando est devenu une figure de proue de la diversité LGBT+ au sein de son entreprise et participe désormais régulièrement à des événements sur la diversité dans le monde des affaires, tant au Brésil qu'à l'étranger.