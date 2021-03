AFP Video • 03/03/2021 à 15:57

SONORE"Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche" : le gouvernement espère un retour à une vie plus normale peut-être "dès la mi-avril", selon son porte-parole. A l'issue du Conseil des ministres, Gabriel Attal évoque "des dispositifs et des protocoles qui pourraient permettre de rouvrir prudemment mais sûrement le pays dans les prochains temps".