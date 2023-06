information fournie par AFP Video • 18/06/2023 à 17:49

L'Armada, des voiliers et bateaux militaires venus du monde entier, ont quitté Rouen pour descendre la Seine. Cette 8ème édition a rassemblé 45 navires, 14 bateaux-promenade et restaurants venant de plus de trente pays et 5.000 marins.