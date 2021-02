Arabie: un avion civil en feu après l'attaque d'un aéroport par les Houthis (TV d'Etat)

AFP Video • 10/02/2021 à 15:29

Un avion civil a pris feu lors d'une attaque menée par des rebelles yéménites Houthis contre l'aéroport d'Abha, dans le sud de l'Arabie saoudite, rapporte la télévision d'Etat saoudienne, sans faire état de victime. Les rebelles Houthis sont soutenus par l'Iran. A civilian plane was engulfed in flames in an attack by Yemen's Huthi rebels on an airport in southern Saudi Arabia, announces the state-run Saudi television citing the Riyadh-led coalition battling the insurgents as saying.