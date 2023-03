Acheter une résidence secondaire à plusieurs: comment éviter les problèmes?

Créer une copropriété pour faciliter la revente de votre logement

Il existe une dernière option lors d’un achat immobilier en commun: créer une copropriété. La configuration des lieux doit s’y prêter, c’est-à-dire qu’il faut qu’il soit possible de diviser un bien en plusieurs lots indépendants, par exemple en aménageant un appartement au rez-de-chaussée d’une maison et un second au premier étage. Créer une petite copropriété coûte en moyenne entre 2.000 et 5.000 euros. Cette option vous permettra de revendre facilement l’un des lots.