Investissement : les placements à privilégier en 2020

Ou investir en 2020

La rémunération des placements obligataires et monétaires est aujourd'hui au plus bas. Elle ne suffit plus à compenser les effets de l'inflation. Face à cette situation, il est nécessaire de diversifier vos placements, afin de pérenniser le rendement de votre épargne et de maintenir votre pouvoir d'achat. Faisons le point ensemble sur les forces en présence.