Baromètre investissements et SCPI 2025 : les épargnants français privilégient la sécurité et les revenus réguliers

Baromètre investissements et SCPI 2025 : les épargnants français privilégient la sécurité et les revenus réguliers

Une étude de Norma Capital révèle les comportements d'épargne des Français

La société de gestion Norma Capital vient de publier son premier baromètre « Investissements et SCPI », une enquête d'envergure menée en partenariat avec Occurrence IFOP auprès de 1 115 épargnants français. Cette étude, réalisée entre janvier et février 2025, dresse un portrait précis des attitudes d'investissement et de la perception des SCPI dans le contexte économique actuel.

L'enquête cible particulièrement les épargnants âgés de 30 à 45 ans disposant d'un revenu moyen de 3 000 euros mensuels et d'une capacité d'épargne de 500 euros par mois. Ces profils représentent une part significative des investisseurs potentiels sur le marché français de l'épargne immobilière.

Un contexte économique qui pousse à la prudence

Face à l'incertitude économique actuelle, plus de 80 % des épargnants français déclarent être directement impactés par l'évolution du contexte financier. Cette situation génère des comportements défensifs marqués : 28 % des répondants privilégient désormais des placements considérés comme plus sûrs, tandis que 26 % optent pour une diversification accrue afin de limiter les risques.

Paradoxalement, l'étude révèle que 73 % des épargnants souhaitent investir en autonomie, mais un tiers d'entre eux méconnaît les fondamentaux de l'investissement. Notamment, une proportion significative pense erronément qu'un placement à long terme présente plus de risques qu'un investissement à court terme.

Les piliers traditionnels de l'épargne française restent dominants

La trilogie livrets, assurance vie et PEL

Les résultats de l’étude confirment la prédominance des trois piliers historiques de l'épargne française : les livrets réglementés, l'assurance vie et le Plan Épargne Logement. Ces enveloppes restent les placements les plus connus et utilisés par les épargnants, qui organisent leurs stratégies patrimoniales autour de ces produits avant d'envisager d'éventuels investissements complémentaires plus spécialisés.

Cette préférence pour les placements traditionnels reflète une approche prudentielle de l'investissement, cohérente avec les préoccupations sécuritaires révélées par l'enquête.

Deux visions générationnelles distinctes de l'investissement

Les moins de 30 ans : quête de performance et de liberté financière

L'étude met en évidence une fracture générationnelle significative autour de l'âge de 30 ans. Les jeunes investisseurs adoptent une attitude plus exploratoire, s'intéressant aux crypto-monnaies, métaux précieux et solutions de financement participatif. Ils recherchent prioritairement la performance couplée à la transparence de leurs placements.

Cette génération aspire à une forme de liberté financière rapide et privilégie souvent une vision à court terme, associant parfois le long terme avec une notion de risque accru.

Les 30-45 ans : sécurisation patrimoniale et transmission

À l'inverse, les épargnants de 30 à 45 ans, particulièrement les parents et les hauts revenus, adoptent un horizon d'investissement plus étendu. Leur priorité consiste à sécuriser le patrimoine familial et anticiper des événements de vie majeurs comme la retraite.

Cette catégorie recherche avant tout la stabilité et la pérennité de leurs placements, valorisant la diversification de leurs actifs comme stratégie de protection patrimoniale.

Les revenus réguliers : critère d'investissement prioritaire

L'un des enseignements majeurs du baromètre concerne la hiérarchisation des critères de choix d'un placement. Les épargnants placent les revenus réguliers comme argument numéro un, devançant même la performance pure ou les considérations fiscales.

Cette préférence traduit une recherche d'équilibre entre rentabilité et sécurité, privilégiant des stratégies génératrices de cash-flow récurrent plutôt que des approches spéculatives à long terme.

L'immobilier : valeur refuge et pilier de diversification

Une perception rassurante et tangible

L'immobilier conserve son statut de valeur refuge auprès des épargnants français. Si cette notion implique une idée de relative stabilité par rapport aux actifs financiers traditionnels, elle n’évacue pas celle de risque, qui demeure (risque en capital, risque de liquidité, risque d’absence de revenu). 43 % des répondants considèrent l'investissement immobilier comme générateur de revenus complémentaires stables, tandis que 37 % y voient une protection patrimoniale.

Pour 80 % de l'échantillon, le caractère concret et tangible de l'immobilier constitue un avantage décisif par rapport aux autres types d'investissements financiers. Cette perception renforce l'attractivité du secteur immobilier comme composante de diversification patrimoniale.

Les SCPI : un potentiel méconnu des épargnants

Un déficit de notoriété et de compréhension

L’étude montre que les Sociétés Civiles de Placement Immobilier souffrent d'un déficit de notoriété significatif. Seuls 27 % des épargnants connaissent réellement ce type de placement, 36 % en ont seulement entendu parler, et 37 % les ignorent totalement.

Plus préoccupant, une personne sur cinq ne parvient pas à caractériser correctement le placement SCPI, et seulement 6 % des épargnants détiennent effectivement des parts de SCPI.

Des freins liés au manque de pédagogie

L'étude identifie les principaux obstacles à l'investissement en SCPI : 32 % des répondants estiment ne pas comprendre suffisamment leur fonctionnement, 30 % considèrent les frais comme un frein, et moins de 50 % leur accordent une crédibilité en matière de performance.

Pourtant, 79 % des clients de Norma Capital jugent que les SCPI tiennent leurs promesses de rendement, et 91 % estiment qu'elles permettent de s'affranchir des contraintes de l'immobilier direct. Rappelons néanmoins que la performance n’est pas garantie, et que la gestion déléguée implique des frais.

Une solution potentielle d'avenir pour les nouvelles générations d'investisseurs

Les SCPI peuvent pourtant répondre aux attentes exprimées par les épargnants : perspective de revenus réguliers (non garantis), préparation de l'avenir tout en profitant immédiatement des fruits éventuels de l'investissement, et dilution du risque grâce à la diversification des actifs immobiliers. Ce placement comporte toutefois un risque de perte en capital, une liquidité limitée, et un horizon de placement long.

Ce baromètre révèle une appétence certaine pour l'investissement, mais souligne surtout un besoin crucial de compréhension et d'accompagnement pédagogique pour démocratiser l'accès aux solutions d'investissement immobilier diversifiées.