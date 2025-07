La mini piscine, reine de votre été ?

Le boom des mini piscines (Crédits: Fred Pieau-Piscines Magiline)

Vous rêvez d'installer une piscine dans votre jardin, de vous rafraichir après une chaude journée au travail ou de voir vos enfants s'ébrouer joyeusement dans l'eau, mais la taille de votre extérieur vous en empêche ? La mini piscine pourrait être la solution à votre problème !

Idéale pour les petits terrains, ne nécessitant pas de déclaration préalable de travaux ou de demande de permis de construire, économe en eau, et moins chère qu'une piscine de taille standard, la mini piscine présente de nombreux avantages et séduit de nombreux Français.

Les piscinistes ont bien compris la tendance et propose maintenant des produits personnalisables pour s'adapter à la demande de leurs clients : bassin sur-mesure, nombreuses options comme des jets hydro-massants ou des couloirs de nage à contre-courant, la mini piscine a tout d'une grande !

Les Français, adeptes des piscines privées

L'engouement des Français pour les piscines privées n'est pas nouveau en soi : nous sommes le pays le plus équipé d'Europe en piscines enterrées avec plus de 3,6 millions de piscines familiales en 2024, là où l'Espagne n'en compte qu'1,3 million et l'Allemagne seulement 770.000 ! (1)

A l'échelle mondiale, la France est le 3e pays le plus équipé dans le monde , après les États-Unis (environ 8,5 millions) et le Brésil (environ 3,4 millions).

En 25 ans, la piscine privée s'est démocratisée : on en comptait 685.000 en 1999, soit une piscine pour 80 habitants, et l'on atteint désormais les 3,6 millions de piscine en 2024, soit une pour 20 habitants.

Pourquoi la mini piscine plait-elle autant ?

Au fil des décennies, les piscinistes constatent une évolution de la demande : alors que dans les 1980, la taille moyenne d'une piscine était de 72 mètres carrés pour 1,80 mètre de profondeur, en 2022 la taille moyenne d'une piscine n'était plus que de 30 mètres carrés pour une profondeur de 1,40 mètres (2).

Depuis quelques années, cette tendance s'est accélérée avec un engouement croissant pour les piscines de poche.

Une mini piscine, également appelée micro-piscine ou piscine XS est un bassin enterré, semi-enterré ou hors-sol dont les dimensions ne dépassent pas 10 mètres carrés.

Les usages ont changé pour passer d'un usage sportif à un usage convivial : on ne cherche plus forcément à plonger et à enchainer les longueurs mais plutôt à se rafraichir et à partager un moment de détente en famille ou avec des amis.

Les avantages de la mini-piscine sont nombreux :

Elle répond à une réalité immobilière en permettant à des particuliers de concilier leur rêve de piscine même s'ils n'ont qu'un petit jardin.

N'excédant pas 10 mètres carrés de surface, la mini piscine ne nécessite pas de déposer une déclaration préalable de travaux ou de demander un permis de construire.

Bon à savoir : même sa petite taille ne vous exempte pas de vous renseigner en amont auprès de votre mairie sur le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de votre commune pour prendre connaissance de restrictions éventuelles, concernant notamment le respect des distances avec les propriétés voisines.

De même, le format inférieur à 10 mètres carrés de votre mini piscine vous évite de devoir la déclarer aux impôts et de devoir payer une taxe d'aménagement ou de vois vos impôts locaux augmenter.

De par son format compact, avec une longueur généralement comprise entre 3 et 5 mètres, la mini piscine nécessite également des travaux moins importants que l'installation d'une piscine classique : moins de terrassement, de matériaux et de main d'œuvre, ce qui permet de l'installer plus rapidement qu'une piscine classique et pour un budget moindre.

Enfin, à une époque où les restrictions d'eau et les épisodes de sécheresse semblent s'intensifier chaque été, la mini piscine offre une bonne alternative puisqu'elle nécessite moins d'eau et moins de produits pour son entretien.

Une mini piscine qui a tout d'une grande !

Ne vous y trompez pas : loin d'être une simple baignoire améliorée, la mini piscine a tout d'une grande et elle a su gagner le cœur des amateurs d'esthétisme et de confort.

Vous pouvez en effet opter pour une mini piscine sur-mesure et bénéficier ainsi d'un bassin qui s'harmonise parfaitement avec votre extérieur, valorisant définitivement votre jardin.

Vous pouvez aussi l'équiper de LED multicolores pour sublimer vos soirées entre amis ou en famille. Effet wahouh garanti !

Adepte du sport, vous ne pourrez c'est vrai pas faire des longueurs comme dans un bassin aux dimensions classiques, mais vous pouvez équiper votre mini piscine d'un couloir de nage à contre-courant.

Enfin, si vous êtes plutôt sensible à l'aspect détente, vous pouvez faire installer des buses de massages et des jets hydrothérapeutiques pour soulager vos tensions après une dure journée de travail !

Bon à savoir : Attention, malgré sa petite taille, si votre mini piscine est enterrée ou semi-enterrée, vous devez l'équiper d'un système de sécurité comme une barrière de protection, une alarme, une couverture de sécurité ou un abri. Quant aux baignades des enfants, elles doivent toujours se dérouler sous la surveillance active d'un adulte.

Quel budget pour une mini piscine ?

Comme pour sa grande sœur, le prix d'une mini piscine est très variable, en fonction du modèle choisi (enterrée ou non, type de bassin, etc.), des travaux à prévoir (terrain plat ou terrassement à prévoir, etc.) et bien sûr des options choisies (système de filtration, LED, système de chauffage, jets d'eau, etc.).

Le site guide-piscine.fr (3) estime toutefois qu'en 2025, il vous faudra compter entre 7.000 et 10.000 euros pour une mini piscine en béton enterrée ou semi-enterrée et entre 5.000 et 8.000 euros pour une mini piscine coque enterrée ou semi-enterrée.

Le prix d'une mini piscine hors-sol en kit se situe quant à lui dans une fourchette entre 600 et 4.000 euros.

L'aventure vous tente ? Prenez contact avec plusieurs piscinistes qui sauront vous conseiller sur le choix du modèle qui convient le mieux à vos attentes et aux possibilités de votre terrain extérieur.

Demandez-leur des devis détaillés afin de faire votre choix à tête reposée, en comparant le prix mais aussi les matériaux et les équipements proposés.

Enfin, pour financer votre projet sans attendre, vous pouvez vous tourner vers un prêt travaux .

Commencez par vérifier la faisabilité de votre projet de mini piscine en utilisant un simulateur comme celui proposé par BoursoBank, qui vous permettra en quelques clics de chiffrer concrètement le montant empruntable, la durée de remboursement et les mensualités que cela représente pour vérifier que votre budget est réaliste.

De plus, le simulateur de prêt personnel BoursoBank est équipé d'une fonctionnalité vous permettant de connaître l'écart de coût entre le prêt personnel que nous vous proposons et le TAEG moyen du marché, ce qui vous permet de constater les économies réalisées en optant pour un prêt personnel BoursoBank (4).

Si les conditions proposées vous conviennent et que vous êtes client BoursoBank , vous pourrez déposer votre demande de souscription en ligne en quelques minutes et obtenir rapidement une réponse définitive.

Bon à savoir : Boursobank a été classée banque la moins chère sur le prêt personnel en 2024 ! (5)

