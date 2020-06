Montres de luxe de collection: un marché très spécialisé

crédit photo : Chere/Shutterstock / Chere

Objet de plaisir, une montre de collection peut également voir son prix fortement progresser au fil des années. Seules les montres d'exception peuvent espérer voir leur cote s'envoler.

Montres d'occasion et montres de luxe de collection

Hormis certaines montres très complexes et/ou produites en petite série, une montre sera considérée comme un modèle d'occasion pendant une dizaine d'années. Vous ne pouvez pas espérer réaliser de plus-value sur ce type de montres.

Pour dégager une plus-value à la revente privilégiez les montres «vintages», produites entre 1930 et 1990. Celles réalisées par les maisons reconnues sont les plus recherchées: Patek Philippe et Rolex (les deux marques animent le marché) Vacheron Constantin, Cartier, Chaumet, Jaeger-Lecoultre, Piaget, Blancpain, Zenith, A. Lange & Söhne et Breitling. Il n'existe pas de cote officielle. Les modèles sont très nombreux, tout comme leurs déclinaisons.

Achat d'une montre de luxe de collection: des précautions à prendre

Evitez les achats auprès de particuliers et privilégiez les ventes réalisées par les grandes maisons d'enchères. Celles-ci disposent de spécialistes dans le domaine et écartent les contrefaçons.

Vérifiez l'état de la montre car les réparations coûtent très cher. Exigez systématiquement un certificat d'authenticité. Assurez-la, faites-la réviser environ tous les 7 ans et évitez tout contact avec l'eau.

Les modèles de montres de luxe de collection à privilégier

Cela dépend avant tout de vos moyens. En effet, les prix débutent à environ 5.000 € et sont sans limites. Les modèles rares, anciens et très «techniques» sont les plus recherchés. Les belles montres, surtout si elles ne se fabriquent plus, méritent une attention particulière.

Quel régime fiscal pour les montres de luxe de collection?

Les montres de collection sont soumises à l'achat au taux normal de TVA de 20 %. En cas de plus-value lors de la revente, vous avez le choix entre deux types de taxation:

Soit à hauteur de 6 % du prix de cession, plus la CRDS au taux de 0,5 %, pour un total de 6,5 %. Si le prix de cession est inférieur à 5.000 €, aucune taxe n'est due.

Soit au titre de l'Impôt sur le revenu. Les frais d'acquisition et d'entretien peuvent être soustraits du prix de vente (veillez à conserver toutes les factures).

La plus-value taxable se réduit à chaque année de détention supplémentaire, tant en termes d'Impôt sur le revenu (taux de 19 %, exemption après 22 ans) que de prélèvements sociaux (taux de 17,2 %, exemption après 30 ans). Vous devez pouvoir prouver la date d'acquisition de l'objet.