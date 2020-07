Un bébé phoque fait ses premiers pas au zoo de Vienne

AFP Video • 07/07/2020 à 15:03

Un jeune phoque, né le 2 juillet dernier, fait ses premiers pas au zoo de Schönbrunn à Vienne, en Autriche. Le jeune animal, qui pèse environ dix kilos, est un mâle et n'a pas de nom pour le moment. Pendant les premiers jours, lui et ses mère étaient à l'abris des regards. Maintenant autorisé à sortir dans son enclos, le bébé phoque peut être vu par les visiteurs du zoo. Bien que les phoques puissent nager dès la naissance, il faudra attendre encore quelques jours avant que le petit ne découvre la joie de barboter dans l'eau.