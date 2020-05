Renault: des dizaines de salariés devant l'usine de Choisy-le-Roi

AFP Video • 29/05/2020 à 09:18

IMAGESDes dizaines de salariés, élus et syndicats sont rassemblés devant le site Renault de Choisy-le-Roi, au moment de l'annonce d'un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros et la suppression de 15.000 emplois dans le monde.