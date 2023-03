information fournie par AFP Video • 30/03/2023 à 19:44

"On va pas s'arrêter de défendre l'eau, on va pas s'arrêter de se battre pour nos retraites. On ne se laissera pas dissoudre", clame Benoît Feuillu, porte-parole des Soulèvements de la Terre, le collectif que Gérald Darmanin a annoncé vouloir dissoudre après les affrontements de Sainte-Soline.