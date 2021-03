AFP Video • 05/03/2021 à 12:33

Des manifestants en colère sont descendus jeudi dans les rues de Beyrouth et de Jal el-Dib pour protester contre ceux qui ont "affamé les Libanais" après la chute de la livre à un niveau historiquement bas. La crise économique s'est aggravée et a précipité plus de la moitié de la population dans la pauvreté.