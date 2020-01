Les dirigeants du monde entier participent aux commémorations de la Shoah

AFP Video • 23/01/2020 à 17:58

Le président russe Vladimir Poutine arrive à la cérémonie de commémoration de la Shoah et prend place parmi les dirigeants mondiaux réunis pour marquer le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, où plus d'un million de Juifs sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale.