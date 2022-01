Vol de deux-roues: conseils, marquage, assurances et indemnisation

Les vols de motos, scooters et vélos sont légion crédit photo : GettyImages

Vous aviez stationné votre moto, scooter ou vélo dans la rue le temps d’un rendez-vous et à votre retour votre deux-roues a disparu. Comment se prémunir contre ce genre de mauvaise surprise ? Comment limiter les frais ? Équipement, assurance, bons réflexes : on fait le point.

Sommaire:

Moto, scooter, vélo: les bons réflexes à adopter

Vol de deux-roues: quelle assurance?

Faut-il souscrire une assurance pour son vélo?

Se faire indemniser en cas de vol

Moto, scooter, vélo: les bons réflexes à adopter

Même si l’on n’est malheureusement jamais à l’abri d’un vol, adopter les bons réflexes et investir dans des équipements de qualité vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté. La technique de vol la plus répandue est l’enlèvement: les voleurs soulèvent le deux-roues et le chargent dans un véhicule utilitaire. Attachez toujours votre deux-roues à un point fixe ancré au sol, non pas par les roues (car elles sont facilement démontables), mais par le cadre ou les tubes de fourches. Chez vous, garez-le plutôt dans un parking fermé ou un garage privé. Parce qu’on n’est jamais trop prudent, il est conseillé d’attacher votre deux-roues même à l’intérieur.

Même si aucun équipement n’est infaillible, ne lésinez pas sur la qualité. Investissez dans un (voire des) antivol(s) certifié(s) NF et/ou SRA (Sécurité et Réparation Automobile) et conservez précieusement les factures. Les marques Kryptonite et Abus sont reconnues. Pour lutter contre les professionnels du crochetage, cette dernière développe des serrures avec des canons créés par des algorithmes pour modifier régulièrement la disposition des éléments. Elle propose même des antivols connectés sans serrure qui s’ouvrent à l’aide d’un smartphone ou une télécommande.

Pour votre moto ou votre scooter, l’idéal est d’associer un antivol en “U” et une chaîne. Le bloc-disque seul n’est pas recommandé: ce dispositif permet de bloquer la roue, mais cela n’empêchera pas le voleur de partir avec votre moto ou votre scooter. Idem avec le verrouillage de la direction (Neiman).

En plus des antivols, vous pouvez protéger votre deux-roues en l’équipant d’un traceur GPS pour pouvoir le localiser, ou en le gravant. Cette technique agréée SRA qui coûte environ 70 euros consiste à faire graver les sept derniers caractères du numéro de série sur onze points de votre moto ou scooter et à les enregistrer au fichier central des gravages ARCOS. Cela peut dissuader du vol car la revente des pièces détachées sera plus difficile.

Côté petite reine, le marquage Bicycode est désormais obligatoire pour les vélos vendus par des professionnels, qu’ils soient neufs ou d’occasion. Cette immatriculation, dont le tarif varie de 5 à 50 euros, est fortement conseillée pour tous les cyclistes. Faites graver votre vélo chez un opérateur agréé avant d’enregistrer la plaque d’identité sur la base de données en ligne Bicycode.org. Cela compliquera sa revente illicite, et les services de police et de gendarmerie pourront vous le restituer s’il est retrouvé.

Vol de deux-roues: quelle assurance?

Êtes-vous sûr d’être protégé en cas de vol de votre deux-roues? Toutes les formules d’assurance moto ne comprennent pas cette garantie. La formule dite au tiers inclut la responsabilité civile qui vous couvre uniquement en cas de dommages corporels et matériels causés à une tierce personne. Vous pouvez toutefois la compléter avec des garanties complémentaires.

L’assurance tous risques, comme son nom l’indique, prend en charge les dommages que vous ou votre deux-roues pourriez subir. Ce type de contrat inclut en général une garantie vol et incendie. Comme pour l’assurance au tiers, vous pouvez souscrire des garanties facultatives à votre contrat d’assurance tous risques moto ou scooter, et notamment la garantie valeur à neuf qui vous permettra d’être remboursé à hauteur du prix d’achat si votre deux-roues a moins de douze mois.

Faut-il souscrire une assurance pour son vélo?

Contrairement aux deux-roues motorisés, la souscription d’une police d’assurance n’est pas obligatoire pour circuler à vélo. Si votre vélo est volé à votre domicile (garage, box, cave…), il est garanti par votre contrat d’assurance multirisque habitation , à condition toutefois qu’il y ait eu infraction. En revanche, si le vol intervient à l’extérieur, vous ne serez a priori pas indemnisé. Pensez à vérifier votre contrat.

Si vous n’êtes pas couvert et que vous souhaitez assurer votre deux-roues à l’extérieur, vous pouvez soit ajouter une option à votre contrat d’assurance habitation, soit souscrire un contrat d’assurance vélo spécifique qui vous couvrira notamment contre le vol, que ce soit sur la voie publique, en cas d’agression ou d’effraction dans un local fermé. Le prix d‘une assurance vol de vélo coûte en général quelques dizaines d’euros par an. Si vous possédez un vélo électrique (VAE), sachez toutefois que les contrats prévoient généralement des limites de garantie: application d’une décote, nombre de prises en charge limité, etc.

Se faire indemniser en cas de vol

En cas de disparition de votre deux-roues, vous serez normalement indemnisé sous trente jours, à condition bien sûr de respecter les conditions figurant au contrat. Certaines polices ne couvrent le vol qu’en journée, d’autres imposent que le deux-roues soit dans un endroit fermé et sécurisé, ou a minima équipé d’un antivol certifié et attaché à un point fixe… C’est la raison pour laquelle il est essentiel de conserver les factures de vos équipements, et de rassembler le plus de preuves possibles lorsque vous constatez le vol (antivol coupé, photo de la porte de garage fracturée…), faute de quoi votre assureur est susceptible de rejeter votre demande d’indemnisation.

La somme remboursée par votre assureur dépendra de votre franchise et de l’état du véhicule. Si votre vélo a plus d’un an, un taux de vétusté de 10% s’applique en général par rapport au prix du neuf. Pour un véhicule motorisé, l’assureur peut déléguer un expert ou se baser sur la cote Argus pour déterminer la valeur d’indemnisation. Si votre scooter ou votre moto est retrouvé, l’assurance prend généralement en charge les frais de récupération et de réparation.