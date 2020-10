L'Histoire de la guerre froide et des freres Werner dans l'œil de Collin et Goethals

France 24 • 26/10/2020 à 12:39

On s'intéresse cette semaine à "La patrie des frères Werner", le deuxième roman graphique historique du duo Collin - Goethals, paru chez Futuropolis. On suit le destin de deux frères sur 30 ans, deux enfants juifs orphelins, de la période de l'immédiat après-guerre, jusqu'au milieu des années 70, en RDA communiste et en RFA, sur fond d'espionnage pour le compte de la Stasi. Rencontre avec le dessinateur Sébastien Goethals. Un album qui rappelle notamment l'importance de la transmission de l'Histoire, face à la menace que font peser les idéologies sur la démocratie.