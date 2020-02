L'émissaire américain pour la paix arrive pour la signature de l'accord entre Washington et les talibans

AFP Video • 29/02/2020 à 12:28

Le diplomate américain qui dirige les efforts de paix en Afghanistan Zalmay Khalilzad arrive au Sheraton de Doha au Qatar pour signer un accord historique entre Washington et les talibans, qui ouvre la voie à un retrait des troupes américaines après plus de 18 ans de guerre en Afghanistan et à des négociations de paix inédites qui s'annoncent périlleuses.