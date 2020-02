Kazakhstan: environ 200 arrestations liées à un appel à manifester

AFP Video • 22/02/2020 à 12:50

La police interpelle une trentaine de militants du Parti démocratique, non reconnu par les autorités, à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, après l'appel à des manifestations antigouvernementales lancées par deux groupes d'opposition dans ce pays d'Asie centrale riche en pétrole. Le régime du Kazakhstan est critiqué depuis de longues années par les ONG de défense des droits de l'homme locales et internationales pour sa législation restrictive en matière de manifestations.