Eruption du volcan Lewotolo en Indonésie

AFP Video • 30/11/2020 à 15:10

Le volcan Lewotolo en Indonésie continue de cracher une colonne de fumée et de cendres au deuxième jour de son éruption, qui a débuté dimanche et provoqué le déplacement de plus de 4.400 personnes. Aucune victime n'est à déplorer dans l'immédiat.