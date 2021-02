AFP Video • 05/02/2021 à 20:20

Emmanuel Macron et Angela Merkel, en visio conférence, prônent une discussion "permanente" et "exigeante" avec la Russie, malgré leur condamnation commune de l'expulsion de diplomates européens par Moscou, en lien avec l'affaire Navalny. Le président français et la chancelière mllemande s'expriment à l'issue du conseil de défense franco-allemand.