Déconfinement: l'apprentissage du vélo a le vent en poupe

AFP Video • 19/05/2020 à 02:17

Apprendre ou réapprendre le vélo pour éviter de dépendre des seuls transports en commun: depuis le déconfinement, l'association AICV, installée en bordure du parc de la Villette, à Paris, reçoit de plus en plus de candidats pressés de se remettre en selle. "D'un besoin loisirs, on est passés à un besoin social", explique Joël Sick, son fondateur. Le gouvernement doit mettre en place ces jours-ci une aide pour financer un première séance de vélo-école.