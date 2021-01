AFP Video • 15/01/2021 à 16:03

Cela fait un moment que Gerd Kumbier, 81 ans, a quitté les bancs de l'école, mais il a repris les cours pour aider à la maison ses arrière-petites-filles, alors que les écoles allemandes restent fermées jusque fin janvier à cause du Covid-19. Une chance pour Leyla et Melina, qui aimeraient néanmoins qu'il soit... plus strict.