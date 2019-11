Financer vos études avec un prêt étudiant

CrispyPork/Shutterstock / CrispyPork

Le prêt étudiant est une forme de crédit à la consommation. Il peut vous permettre de financer vos années d'études sans avoir à justifier de vos dépenses. Son remboursement, étalé sur plusieurs années, démarre en général lors de votre entrée dans la vie active. Il est possible de raccourcir sa durée comme de la prolonger.

Les conditions pour obtenir un prêt étudiant

Pour demander un prêt étudiant, il faut être inscrit dans l'enseignement supérieur et ne pas dépasser un âge limite, entre 28 et 30 ans selon les établissements bancaires. Les conditions du prêt (durée, montant, taux) dépendent en partie du cursus choisi et de ses débouchés.

Le prêt étudiant est réalisé au nom de ce dernier, sauf s'il est mineur (dans ce cas, le crédit est contracté au nom des parents). Par ailleurs, il est nécessaire d'avoir un garant (en France métropolitaine). En effet, le taux d'endettement pris en compte dans le calcul du crédit est basé sur les revenus de ce garant (le plus souvent, les parents).

A savoir

Le prêt étudiant est librement utilisable. Il peut servir à payer les frais de scolarité, un loyer, les dépenses courantes ou encore les séjours à l'étranger.

Les caractéristiques du prêt étudiant

Avant de contracter un prêt étudiant, il vous faut déterminer le montant à emprunter. Celui-ci se situe généralement entre 5.000 € et 60.000 €. Toutefois, il est recommandé de l'adapter aux besoins réels estimés pour la durée de vos études, une fois certaines aides déduites (soutien des parents, aide au logement, bourse).

Les conditions de remboursement sont également définies lors de la signature du prêt. Ainsi, il convient de définir la durée de la franchise de remboursements, période pendant laquelle l'étudiant ne rembourse rien ou seulement les intérêts. De même, la durée de la phase d'amortissement, durant laquelle le prêt est remboursé, doit être fixée. Elle démarre le plus souvent dans l'année suivant l'entrée dans la vie active. Plus ces deux périodes durent longtemps, plus le coût du crédit augmente.

Actuellement, les taux d'intérêt sont quasiment au plancher. Le taux du crédit, généralement entre 1 % et 2 %, est donc peu négociable.

A noter

Vous devez prendre en compte le tarif de l'assurance du crédit, les frais de dossier et les offres bancaires de l'établissement avant de faire votre choix. En effet, vous serez le plus souvent incité à loger vos comptes chez ce dernier.

La garantie d'Etat en cas de difficulté à trouver un garant L'Etat peut se porter garant pour les étudiants de nationalité française ou européenne de moins de 28 ans empruntant moins de 15.000 €. Le remboursement du prêt commence deux ans après la fin des études. Pour obtenir une telle garantie, il faut obligatoirement passer par les banques partenaires (Société Générale, Banques Populaires, Caisses d'Epargne, Crédit Mutuel et CIC).

Raccourcir ou prolonger un prêt étudiant

En fonction de votre capacité à terminer vos études dans les temps et à trouver un emploi dès la fin de votre cursus, vous pouvez vouloir raccourcir ou prolonger votre prêt étudiant.

Le remboursement anticipé est possible, sans pénalités. Il suffit de faire parvenir un courrier à votre banque par Lettre Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR). Un préavis d'un mois est souvent imposé.

Par ailleurs, il est également possible d'obtenir une prolongation de la franchise de remboursements. Cette option est définie dans le contrat du prêt. Pensez-y avant de souscrire le crédit.

Le fonctionnement du prêt étudiant est souple et attrayant. Il peut représenter une aide précieuse pour financer des études, d'autant que son coût reste limité actuellement. Ses caractéristiques doivent être définies avec précaution.