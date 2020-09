AFP Video • 15/09/2020 à 23:19

"Il faut qu'il pleuve, car l'humidité est très faible et la chaleur est intense", affirme l'un des pompiers qui lutte, avec seulement quelques tuyaux et des souffleurs, contre les incendies dans le Pantanal brésilien, la plus grande zone humide tropicale de la planète.