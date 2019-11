Objectif retraite: investissez dans une assurance-vie pour compléter vos revenus

Syda Productions/Shutterstock / Syda Productions

A la retraite, on observe une forte baisse de ses revenus . Pour préserver votre niveau de vie à cette échéance, il est important de vous constituer une épargne génératrice de revenus ou dans laquelle vous pourrez puiser. Dans ce but, l'assurance-vie est un outil précieux et intéressant d'un point de vue fiscal. A la retraite, deux choix s'offrent à vous : effectuer des rachats ou percevoir une rente viagère.

Assurance vie: ouvrez et alimentez un contrat

Un contrat d'assurance-vie est conclu entre un particulier (le souscripteur) et un intermédiaire financier (une banque ou une assurance). Vous alimentez cette enveloppe par des versements réalisés à votre guise, sans limite. Il s'agit de la phase d'épargne .

Les sommes placées sont investies sur deux types de placement:

- Les fonds en euros à capital garanti.

- Les unités de compte, non garanties et soumises aux aléas des marchés financiers.

Vos versements peuvent être programmés en fonction de votre capacité d'épargne. Ils produisent des intérêts et des plus-values, réinvestis sur votre contrat. Vous vous constituez un capital au fil des ans.

Récupérez votre capital avec des rachats au moment de prendre votre retraite

Une fois à la retraite, il est temps de récupérer votre capital. Vous pouvez agir en une seule fois: rachat total. Ou bien privilégier les rachats partiels, en fonction de vos besoins.

Si votre contrat a plus de huit ans, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt jusqu'à 4.600 € de gains pour un célibataire et 9.200 € pour un couple. Cet abattement est renouvelé tous les ans. Votre assureur peut vous aider à calculer le montant du rachat partiel optimal. Ce dernier porte sur les versements effectués pendant la phase d'épargne et les gains réalisés (seuls les gains sont taxés). Grâce aux rachats partiels, vous pouvez augmenter vos revenus en totale franchise d'impôt.

Au-delà du rachat partiel optimal et pour les versements effectués à partir du 27 septembre 2017, vos gains sont taxés par défaut au Prélèvement forfaitaire Unique (PFU) de 30 %, ou sur option au titre de l'Impôt sur le Revenu (IR).

Récupérez votre capital dans le cadre d'une rente viagère

A la retraite toutefois, vous pouvez choisir de convertir votre capital en rente viagère. Prenez garde, cette option est irrévocable.

Votre assureur clôt votre contrat d'assurance-vie et vous verse une rente selon une périodicité définie, jusqu'à votre décès. Le montant de la rente dépend du montant de votre capital, de votre âge et de votre espérance de vie. Cette somme viendra compléter vos revenus.

La rente versée est fiscalisée au titre de l'Impôt sur le Revenu (IR) et aux prélèvements sociaux de 17,2 %. Toutefois elle n'est imposable qu'en partie, en fonction de votre âge lors du premier versement.

Anticipez l'ouverture de votre assurance-vie et adaptez vos investissements

Il est recommandé d'ouvrir un contrat d'assurance-vie le plus tôt possible pour disposer de l'horizon de placement le plus long. Votre capital aura ainsi le temps de croître.

Veillez à adapter vos investissements: si vous êtes encore jeune, privilégiez les unités de compte, puis réduisez progressivement leur poids en faveur des fonds en euros garantis, à l'approche de votre départ à la retraite.