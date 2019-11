Retraite: 3 questions pour comprendre le PER

goodluz/Shutterstock / goodluz

La création du Plan d'Epargne Retraite (PER) vient harmoniser les différents dispositifs existants. Ainsi, le gouvernement souhaite vous encourager à préparer davantage votre retraite à l'heure où le montant moyen des pensions ne cesse de reculer. Voici trois questions pour répondre à vos interrogations sur le PER.

Le PER simplifie les transferts entre les différents plans d'épargne-retraite. En quoi est-ce intéressant?

Jusqu'ici, il était impossible de transférer un produit d'épargne-retraite, ou les sommes placées dans ce type d'enveloppe, d'un teneur de compte à un autre. Désormais, vous pouvez facilement transférer votre épargne-retraite.

Par exemple d'un PER collectif vers un PER individuel. Cette option vous permet de réunir l'ensemble de vos avoirs sur un seul et unique PER, ce qui en simplifie la gestion. Si l'un de vos plans vous semble plus attractif (un grand choix de fonds, de bons résultats de la gestion...), vous pouvez le privilégier.

Par défaut, la gestion pilotée s'applique sur les sommes placées. Comment cela fonctionne-t-il?

La gestion pilotée est un mécanisme de gestion automatisée. A ce titre, trois profils d'investisseurs vous sont proposés: «prudent», «équilibré» et «dynamique»:

o Le profil «prudent» a pour premier objectif de limiter le risque.

o Le profil «équilibré» vise à concilier espérance de gain et risque modéré.

o Enfin, le profil «dynamique» recherche un rendement élevé avec une prise de risque importante.

Plus le risque est élevé, plus le poids des actions est important. Lorsqu'il est plus réduit, les obligations et les monétaires sont privilégiées. Dans tous les cas, la part des actions décroît au fur et à mesure que vous approchez de la retraite pour sécuriser progressivement vos avoirs. A tout moment, vous pouvez changer de profil ou opter pour la gestion libre. Dans ce cas, vous opérez les arbitrages de votre choix.

L'épargne placée sur mon PER est-elle bloquée jusqu'à mon départ en retraite?

En théorie, votre épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Toutefois, les cas de sortie anticipée sont nombreux. La cessation d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire, l'expiration de vos droits à l'assurance chômage, la cessation de votre mandat social pendant au moins deux ans, le surendettement, une situation d'invalidité (pour vous, votre conjoint ou vos enfants) ou le décès de votre conjoint vous permettent de récupérer sans attendre votre épargne-retraite en bénéficiant d'une exonération fiscale (quelle que soit l'origine des sommes).

L'achat de la résidence principale permet également de débloquer les sommes. Cette sortie en capital reste cependant fiscalisée (Impôt sur le Revenu pour les versements volontaires déductibles et Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % pour les gains sur les versements volontaires déductibles ou non).