L’assurance habitation renforce la protection d’un patrimoine immobilier bien estimé

Il est crucial d’estimer le plus précisément possible la valeur de vos biens mobiliers pour être correctement indemnisé en cas de sinistre. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Les biens immobiliers: un terme pour désigner vos possessions

On désigne par le terme «biens immobiliers» l’ensemble des biens se trouvant dans le logement et pouvant être déplacés. Cela comprend:

Les meubles,

Les appareils électroménagers,

Les équipements électroniques, informatiques et audiovisuels,

Les équipements de sport, de loisirs, de jardinage ou de bricolage,

Les objets de décoration,

Le contenu de vos armoires, placards et étagères: vêtements, chaussures, sacs à main, collections , linge de maison, vaisselle, vinyles, livres…

Le calcul de l’indemnisation en cas de sinistre dépend de différents critères

Si vos biens mobiliers sont endommagés, votre assureur détermine le montant de l’indemnisation à partir des éléments suivants:

L’estimation du capital mobilier déclarée en amont du sinistre,

Les différents justificatifs transmis avec la déclaration de sinistre: factures, certificats, photos,

Le plafond et les conditions prévus dans votre contrat multirisque habitation.

Certains objets se déprécient avec l’usage et le temps. Pour tenir compte de cette perte de valeur dans le calcul de l’indemnisation, les compagnies d’assurances appliquent un coefficient de vétusté, également appelé «pourcentage de dépréciation». Le montant de la décote varie selon le type de bien mobilier et l’assureur. On déduit généralement:

10% par an pour le mobilier et les objets courants,

20% pour l’électroménager et les appareils hifi,

30% pour le matériel informatique.

Au moment de la souscription du contrat, vous devez opter pour l’un des deux modes d’indemnisation proposés:

Le rééquipement à neuf: les biens sont indemnisés à hauteur de leur valeur d’achat,

L’indemnisation à valeur d’usage: il s’agit de la valeur d’achat de votre bien. On y applique un coefficient de vétusté.

Comment estimer la valeur de vos biens mobiliers?

L’estimation précise de vos biens mobiliers est facultative. Toutefois, elle est aussi fortement recommandée car cette démarche vous permet de bénéficier d’une couverture adaptée. Si vous êtes victime d’un sinistre, votre compagnie d’assurances se réfère au montant déclaré dans votre contrat pour vous dédommager. Si vous sous-estimez la valeur de vos biens, vous ne serez pas indemnisé à hauteur du préjudice subi. À l’inverse, surestimer votre capital mobilier augmente inutilement le montant de votre cotisation. Voici comment procéder:

La première étape consiste à dresser un inventaire complet et précis de l’ensemble de vos biens. Il est préférable de procéder pièce par pièce pour être sûr de ne rien oublier.

En face de chaque élément, vous indiquez son prix. Pour cela, vous pouvez vous référer à la facture si vous l’avez conservée. Dans le cas contraire, vous faites une estimation en vous basant sur le prix du bien ou celui d’un bien similaire, affiché en magasin ou sur Internet. Il vous suffit d’additionner tous les biens pour obtenir le montant du capital mobilier à déclarer auprès de votre assurance.

Il est conseillé de prendre des photos des objets, en particulier les biens de valeur comme le matériel électronique ou les bijoux. Elles pourront servir de preuve auprès de votre assureur.

Une fois l’inventaire terminé, vous devez scanner tous les documents justificatifs en votre possession comme les factures, certificats ou expertises. L’inventaire détaillé, les documents scannés et les photos doivent être regroupés dans un dossier sous format électronique. Il est indispensable de faire une sauvegarde de ce dossier sur une clé USB, par mail ou via le Cloud . En cas de vol ou de détérioration de votre matériel informatique, vous pourrez y accéder facilement et transmettre les informations à votre assureur.

Les compagnies d’assurance recommandent d’effectuer cette estimation tous les deux à trois ans. Votre assureur peut inclure une clause d’indexation réévaluant automatiquement le capital mobilier selon d’un indice donné. Il est indispensable de l’informer de tout changement notable: il peut ainsi ajuster le plafond de garantie si nécessaire.

Voici une méthode pour résilier facilement son contrat d’assurance habitation

Grâce à la loi Hamon, il est possible de résilier votre assurance à tout moment dès lors que le contrat a plus d’un an. Vous disposez d’un préavis de 30 jours. Si vous êtes locataire, vous devez obligatoirement souscrire un nouveau contrat. Le nouvel assureur se charge des formalités de résiliation. Si vous êtes propriétaire, vous adressez votre demande de résiliation à votre assureur par lettre, courrier ou via votre espace en ligne. Cette résiliation s’effectue sans pénalités ni frais.