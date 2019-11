Objectif retraite: utilisez votre épargne pour racheter des trimestres

Rido/Shutterstock / Rido

Vous devez avoir validé un certain nombre de trimestres de cotisations pour partir à la retraite en bénéficiant d'une pension à taux plein. Vos années d'études et vos interruptions de carrière sont pénalisantes. Vous pouvez utiliser votre épargne pour racheter des trimestres et améliorer ainsi le montant de votre pension avant votre départ en retraite.

Racheter des trimestres pour vos années d'études et vos années incomplètes afin de bénéficier d'une retraite à taux plein

Au titre de vos années d'études, il est possible de racheter des trimestres de retraite si:

- Vous n'avez pas été affilié à un régime de retraite obligatoire pendant vos études.

- Vos études ont été réalisées dans des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures ou des grandes écoles et des classes préparatoires du second degré.

- Vous avez obtenu un diplôme français ou équivalent dans un Etats de l'Espace Economique Européen, en Suisse ou dans un pays lié à la France par une convention internationale de Sécurité Sociale.

- Vous avez entre 20 et 66 ans.

Lorsqu'au cours d'une année de votre carrière professionnelle , vous n'avez pas validé quatre trimestres de cotisations au régime général, vous pouvez également faire un rachat. Toutefois, vous devez:

- Etre âgé entre 20 et 66 ans inclus à la date de votre demande.

- Avoir été affilié au régime général durant ces années incomplètes.

Rachats de trimestres: deux types de rachats à distinguer

Vous pouvez choisir de réaliser un rachat de trimestres au titre du taux de votre pension ou au titre du taux de votre pension et de la durée d'assurance retenue pour le calcul de la retraite.

Dans le premier cas, vous réduisez l'éventuelle décote pesant sur le calcul de votre future pension (1,25 % par trimestre manquant). Celle-ci restera malgré tout proportionnelle à votre durée d'assurance. Dans le second cas, votre rachat augmente aussi le nombre de trimestres acquis et réduit donc votre durée de cotisation.

Vous pouvez effectuer vos rachats en plusieurs fois, sans dépasser 12 trimestres au total. Plus vous rachetez tôt vos trimestres, moins le montant du rachat est élevé.

Rachats de trimestres: faites une demande d'évaluation

Dans un premier temps, vous pouvez adresser à votre caisse de retraite une demande d'évaluation de rachat de trimestres. Il faut utiliser le formulaire n° 15394*02 pour un rachat au titre d'années professionnelles incomplètes et le n° 14136*04 pour un rachat au titre des années d'études supérieures.

Rachats de trimestres: mesurez l'intérêt de l'effort financier

Dans les deux mois suivant votre demande, et en cas de réponse positive, vous recevez une Evaluation de Versement pour la Retraite. Elle indique le montant à payer pour confirmer le rachat. Cette évaluation est accompagnée d'un Relevé de Carrière régularisé et d'une Confirmation de Demande de Versement. Avant de valider le rachat, comparez le gain procuré sur votre pension et le coût du rachat.