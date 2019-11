Objectif retraite: investissez en Bourse pour percevoir des dividendes

Petr Kovalenkov/Shutterstock / Petr Kovalenkov

Et si vous investissiez en Bourse pour obtenir un complément de revenus à la retraite ? En ouvrant un compte-titres ou un Plan d'Epargne en Actions (PEA), vous pouvez y placer des actions et recevoir des dividendes. Pour obtenir un bon retour sur votre capital, privilégiez les valeurs de rendement. N'oubliez pas de prendre en compte la fiscalité.

Détenir une action vous donne droit aux éventuels dividendes

Lorsque vous détenez une action, vous pouvez recevoir un dividende au titre d'une année d'activité de l'entreprise. Ce dividende représente d'une certaine manière votre rémunération. Il n'est pas systématiquement lié à la rentabilité de l'entreprise. La société peut choisir d'en verser un, même si elle n'a pas réalisé de bénéfices. Et inversement. Malgré tout, pour être en mesure de distribuer avec régularité un dividende, une entreprise doit le plus souvent réaliser des profits.

Privilégiez les valeurs de rendement pour votre retraite

Dans l'optique de vous procurer un complément de retraite , il est recommandé d'ouvrir un compte-titres ou un PEA et de sélectionner ce que l'on appelle des «valeurs de rendement». Ce sont des entreprises offrant une bonne visibilité (revenus et profits récurrents ou en croissance régulière) et une politique de dividende ayant fait ses preuves (la société a toujours versé des dividendes et a été en mesure d'en accroître le montant, année après année). Le rendement procuré par le dividende doit être attractif.

Calculez le rendement de l'action avant d'investir pour votre retraite

Dans une logique d'investissement pour la retraite , il est important de calculer le rendement brut (avant impôt) offert par une action. Il est égal au rapport entre le dividende versé et le cours de l'action.

Exemple

Une action cote 100 € et verse un dividende de 4 €. Le rendement brut est égal à 4 % (4/100).

Prenez en compte la fiscalité pour estimer votre revenu réel

Dans un compte-titres, vos dividendes sont imposés au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 %. Vous percevez donc directement vos dividendes nets d'impôt.

Toutefois, sur option, l'imposition de vos dividendes peut se faire au barème de l'IR. Dans ce cas, votre Taux Marginal d'Imposition s'applique sur le montant perçu après un abattement de 40 %. En revanche, les prélèvements sociaux (17,2%) sont calculés sur l'intégralité du montant reçu.

En choisissant l'imposition au barème de l'IR, vous n'êtes pas dispensé du prélèvement à la source d'un acompte de 12,8 % et des prélèvements sociaux de 17,2 %, soit un total de 30 %. Une régularisation a lieu l'année suivante après votre déclaration annuelle de revenus.

En règle générale, si vous vous situez dans les deux premières tranches, vous avez intérêt à choisir l'imposition à l'IR. Pour les tranches supérieures, il faut privilégier le PFU.

Vous pouvez détenir vos actions dans un Plan d'Epargne en Actions (PEA). Dans ce cas, seuls les prélèvements sociaux s'appliquent. Au-delà de la 5ème année après l'ouverture du PEA, vous pouvez opérer des retraits comme bon vous semble dans un cadre fiscal avantageux .