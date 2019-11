Retraite: mesurez votre capacité d'épargne

stockfour/Shutterstock / stockfour

Le montant moyen des pensions de retraite continue de reculer. Il est nécessaire d'en avoir conscience et d'agir en conséquence. Pour limiter la baisse de votre niveau de vie, il est recommandé de vous constituer une épargne personnelle pendant votre vie active. Vous devez agir au plus tôt et avant 40 ans pour disposer d'un horizon de placement suffisamment long. En premier lieu, et pour agir de façon efficace, évaluez votre capacité d'épargne.

Mesurez votre capacité d'épargne en faisant le point sur vos frais: crédits et charges mensuelle

Pour mesurer votre capacité d'épargne, agissez de manière organisée et munissez-vous d'une calculatrice. La première chose à faire est d'additionner les mensualités de tous vos crédits. A cette somme, ajoutez celle de vos charges mensuelles de logement (loyer, électricité, gaz, assurance, Internet...).

Mesurez votre capacité d'épargne en faisant le point sur vos frais: vos dépenses courantes

Vos calculs ne s'arrêtent pas là. Vous devez vous nourrir, vous habiller, vous déplacer, ce qui donne lieu à de nouvelles dépenses. Vous devez évaluer celles-ci sur une période représentative (trois à six mois) en faisant la liste de vos dépenses alimentaires, d'habillement, de transport (essence et entretien de votre automobile, carte de transport) et de loisirs (restaurant, cinéma, théâtre, abonnements et équipements sportifs...).

Mesurez votre capacité d'épargne en faisant le point sur vos frais: vos impôts

Enfin, veillez à ne pas oublier d'additionner à vos charges et dépenses le montant de vos impôts. Ils peuvent être de plusieurs types: Impôt sur Revenu, taxe d'habitation, taxe foncière (si vous êtes propriétaire) ... Ensuite, faites-en la moyenne pour obtenir le montant de vos impôts par mois.

Mesurez votre capacité d'épargne en faisant le point sur vos revenus mensuels

Pour connaître le montant de vos revenus mensuels, faites une moyenne mensuelle de vos salaires perçus sur 12 mois. Si vous disposez d'autres revenus, par exemple des revenus fonciers, vous devez également les prendre en compte.

Calculez votre capacité d'épargne

L'addition de toutes vos dépenses mensuelles (remboursement de crédit, dépenses de logement, dépenses courantes et impôts) constitue le montant de vos charges réelles. Maintenant, il s'agit de le comparer à celui de vos revenus.

Votre capacité d'épargne est égale au montant de vos charges moins le montant de vos revenus. Désormais, vous connaissez le montant dont vous disposez pour vous constituer un capital.

Tout ou partie de cette somme peut être orientée vers la constitution d'une épargne en vue d'améliorer votre situation financière une fois à la retraite . Pour ce faire, vous avez à votre disposition un vaste choix de produits d'épargne et d'investissements (immobilier locatif, assurance-vie , épargne-retraite, Bourse).