Assurance-vie: les différents types de gestion

Dans un contrat d'assurance-vie, vous pouvez placer votre épargne sur plusieurs types de supports : les fonds en euros et les unités de compte. Vous pouvez gérer votre contrat tout seul. Ou choisir d'en confier la gestion dans le cadre de la gestion profilée ou de la gestion sous mandat.

La gestion directe

Egalement appelée «gestion libre», la gestion directe s'adresse aux assurés souhaitant gérer personnellement leur contrat d'assurance-vie. Dans ce cas, vous répartissez votre épargne comme bon vous semble entre les fonds en euros et les différents supports en unités de compte proposés dans votre contrat.

Ce mode de gestion vous offre une grande liberté: vous réalisez vos investissements en fonction de vos objectifs et de votre stratégie de marché. La gestion directe est également très souple: vous pouvez modifier la répartition de vos investissements à tout instant en réalisant des arbitrages (par exemple, transférer une partie de votre épargne du fonds en euros vers les unités de compte).

A savoir

Les arbitrages au sein de votre contrat ne sont pas fiscalisés. Seuls les rachats le sont. Cependant, votre assureur peut prélever des frais d'arbitrages (consultez les conditions générales de votre contrat).

La gestion profilée

Dans le cadre d'une gestion profilée, votre assureur identifie plusieurs types de profils, généralement au nombre de trois:

Le profil «prudent» ou «sécurité»: votre épargne est investie sur des supports en euros et sur des OPCVM monétaires ou obligataires. L'investissement en actions reste très limité.

Le profil «équilibré ou «intermédiaire»: l'investissement en actions est supérieur à celui du profil «prudent». Toutefois, la majorité de vos investissements est investie sur des produits sans risque.

Le profil «dynamique» ou «offensif»: l'essentiel de votre épargne est investi en actions. Le risque de perte en capital est plus élevé.

Après avoir fait votre choix parmi ces profils, votre assureur sélectionne les supports d'investissements. Par la suite, il réalise les arbitrages jugés nécessaires.

A savoir

La gestion pilotée est un service facturé par votre assureur: le plus souvent, les frais de gestion sont majorés. Certains contrats sur Internet proposent cette option à titre gratuit.

La gestion sous mandat

Parfois appelée «mandat d'arbitrages» ou «gestion pilotée», la gestion sous mandat consiste à confier la gestion de votre contrat à une société de gestion indépendante de votre assureur.

Avant de souscrire, vous déterminez vos objectifs et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Par la suite, le gérant mandaté s'occupe du choix des supports et des arbitrages à réaliser. Et en cas de modification dans la répartition des supports, l'assureur vous en informe par courrier ou par e-mail.

La gestion sous mandat vous permet d'être investi sur un plus grand nombre de supports. Elle est également plus réactive que la gestion profilée.

A savoir

Dans le cadre d'une gestion sous mandat, les frais de gestion sont majorés. Toutefois, les contrats proposés sur Internet restent bon marché.

Vous pouvez gérer vous-même votre contrat d'assurance-vie. Si vous n'en avez pas le temps ni les connaissances, il existe d'autres options: la gestion profilée et la gestion sous mandat. Sur ces types de gestion, les frais sont plus élevés.