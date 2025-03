Éducation financière : comment expliquer la notion de budget aux adolescents ?

(Quelle méthode suivre pour vulgariser la notion de budget auprès des adolescents ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Pour accompagner ses enfants dans l'éducation financière, rien de tel que de parler de dépenses concrètes. La préparation et le suivi du budget familial constituent un bon début pour illustrer les flux entrants et sortants qui impactent la situation financière de chaque foyer. Place à la vulgarisation du budget à destination des jeunes !

Budget familial : ne pas dépenser plus que ce que l'on n'a

Il est recommandé de partir des grands principes de construction budgétaire pour démontrer ses avantages à ses enfants (solvabilité, moindre stress…). Tout commence par le remplissage de deux colonnes…

L'identification des ressources disponibles

Les ressources (ou rentrées d'argent) peuvent être régulières (revenus, aides, bourses…) ou occasionnelles (primes, bonus, ventes diverses…). Ces dernières étant aléatoires ou irrégulières, on recommande de ne pas les comptabiliser dans le projet de budget.

Les prévisions de dépenses par poste

Le logement (dont chauffage), l'alimentation et l'habillement sont des dépenses incompressibles qui relèvent des besoins primaires (ou physiologiques). À celles-là s'ajoutent des besoins secondaires (ou de civilisation) que sont la santé, les transports, les loisirs et l'éducation. Enfin, les besoins tertiaires correspondent à la satisfaction d'autres désirs et à une reconnaissance sociale.

Pourquoi consacrer une part du budget aux imprévus ?

Quelles dépenses imprévues peuvent coûter cher dans le foyer ?

Voici quelques exemples éloquents de dépenses exceptionnelles dont il faut s'acquitter le cas échéant pour les besoins familiaux :

Le renouvellement d'appareils tels que téléphones, tablettes ou ordinateurs portables devenus obsolètes ou moins performants.

L'avance de frais médicaux.

Le remplacement de la chaudière.

Une panne de voiture.

Des frais de transport liés à un déplacement personnel impératif.

Des frais juridiques (avocat…).

Des frais vétérinaires.

S'agissant de montants fluctuants d'une année sur l'autre, la bonne pratique est de lisser ces dépenses enregistrées sur les 2 dernières années pour obtenir un budget mensuel à réserver aux imprévus.

Quelles peuvent être les conséquences de dépenses non anticipées ?

Des dépenses imprévues ou mal calibrées peuvent conduire à un découvert bancaire avec paiement d'agios et à des arbitrages budgétaires entraînant des repriorisations des dépenses planifiées.

Pour éviter les petits tracas, il suffit d'anticiper en souscrivant une option d'assurance à petits prix. Dans le cadre de la pratique d'un sport ou d'un instrument de musique, il est possible de protéger ses équipements du vol ou de la casse pour ne pas avoir à prendre en charge leur réparation ou leur remplacement en cas de sinistre : c'est possible (sous conditions) avec le pack Loisirs, accessible aux clients de l'assurance habitation Alabri.

Comment aider les jeunes à bien gérer leur budget ?

Avec seulement 35% des jeunes adultes (18 à 24 ans) habitués à élaborer un budget régulièrement, les jeunes Français auraient besoin d'un accompagnement plus soutenu pour maîtriser dès leur adolescence les mécanismes d'un budget bien construit (1).

Vulgarisation de la notion de budget : par quoi commencer ?

Le plus important est de dégrossir le sujet en listant les flux courants qui vont alimenter son compte bancaire, ainsi que les sommes qui passent au débit. Le reste peut être affecté à l'épargne de précaution, qui servira comme réserve d'argent.

Quelles rentrées d'argent pour un ado ?

Dans le cadre de son éducation financière, il est important que l'adolescent prenne conscience de la somme d'argent à sa disposition, soit grâce à ses efforts personnels, soit grâce à la générosité de ses proches (2).

Argent de poche périodique.

Cadeaux reçus dans le cadre de fêtes ou d'événements familiaux.

Gardes d'enfants ou d'animaux de compagnie, petits services rendus ou ventes (lavage de voitures, courses), vente de brins de muguet, d'objets faits maison…

Virements éventuels de ses parents.

Comment s'articulent les principales dépenses des jeunes ?

Même si elle est variable selon l'âge des jeunes, la répartition du budget peut globalement se résumer ainsi :

Loisirs et jeux.

Vêtements et articles de mode.

Sorties et vie sociale.

Faites avec lui le point sur son budget

Pour voir si le jeune est en déficit ou en trésorerie positive, prêtez-vous avec lui au jeu du calculateur dédié aux jeunes qui donnera une indication de sa gestion budgétaire : dépassement budgétaire ou économie dégagée. Pour cela, la périodicité des montants perçus ou versés fiabilisera l'estimation.

Le suivi de la trésorerie de manière hebdomadaire est plus facile depuis une appli bancaire qui recense l'historique des dépenses récentes et donne une vision exhaustive du solde bancaire à date et prévisionnel, selon les sorties d'argent récurrentes.

Et les économies ? Les jeunes peuvent profiter de bons plans via des tarifs spéciaux dans bon nombre de commerces qui appliquent pour eux des remises (coiffeurs, magasins de bricolage, menus à emporter…) sur présentation de leur carte d'étudiant. La seconde main est aussi une solution efficace pour acquérir ses objets préférés et articles de marques à moindres prix. Enfin, l'appli anti-gaspi Too good to go est une valeur sûre pour se procurer des paniers alimentaires surprises à un tiers de leur prix normal.

Afin de matérialiser les économies effectivement réalisées, rien de tel qu'une manière ludique et flexible pour y parvenir : c'est le défi EDUCFI qui permet d'épargner 1.001 euros en 52 semaines !

Quelle méthode appliquer pour limiter les achats impulsifs ?

Pour maîtriser son budget, la méthode BISOU (Besoin, Immédiat, Similaire, Origine, Utile) aide à se poser les bonnes questions avant de passer à la caisse ou de valider son panier en ligne. Le fait de douter sur l'un de ces points doit amener le jeune à réfléchir sur la pertinence de son achat.

-> En cas de dépassement budgétaire lié à des achats superflus, il est important de faire preuve de pédagogie en expliquant à votre enfant que des achats raisonnables et durables sont la base de finances personnelles plus saines.

Comment faciliter l'appropriation de l'exercice budgétaire par le jeune ?

1) Être clair sur ce que vous prenez en charge et ce que lui peut (ou doit) assumer financièrement.

2) L'aider à se fixer des objectifs hebdomadaires ou mensuels de dépenses, de recettes et d'économies.

3) Analyser avec lui les écarts constatés pour fiabiliser les grands agrégats qu'il doit garder en tête (3).

4) Le doter d'une appli bancaire intuitive, sécurisée, qui contribue à une autonomie financière progressive.

A savoir Avec FREEDOM de BoursoBank, c'est facile et intuitif de suivre son budget Grâce à un découvert non autorisé, l'appli bancaire FREEDOM a des vertus pédagogiques qui apprennent au jeune à dépenser avec raison. De plus, le parent paramètre pour son enfant des plafonds de paiement en adéquation avec ses besoins courants. Enfin, la catégorisation des dépenses et des rentrées d'argent au format digital facilite le pilotage du budget personnel par le jeune lui-même, à l'aide de pictogrammes très visuels.

5) Tester sa compréhension des notions clés de découvert bancaire, de trésorerie, d'épargne et d'investissement.

À noter : par définition, le budget est une notion en devenir ! L'épargne est une solution prudente et efficace pour mettre de l'argent de côté pour l'avenir et être en mesure de participer plus tard au financement de ses études, de son permis de conduire ou d'un voyage à l'étranger.

La construction d'un suivi des recettes et des dépenses inspiré du budget familial est vertueuse pour le jeune qui va reproduire ce modèle et viser l'équilibre dans ses finances personnelles. Au fil du années, il réajustera les montants de son budget car ses besoins, ses contraintes et sa capacité d'achat vont évoluer significativement.

