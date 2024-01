Ces 7 bons plans pour faire des économies quand on est jeune ou étudiant

(Crédits photo : Adobe Stock - Jeunes et étudiants recherchant des jobs et moyens de faire des économies)

Quand on est jeune, les rentrées d'argent sont souvent irrégulières alors qu'on a tendance à devoir financer certaines dépenses incompressibles et des petits plaisirs tels que sorties, abonnements ou encore vêtements. Y a-t-il des réflexes vertueux à adopter pour ne pas arriver en fin de mois avec un solde trop juste ou se priver par rapport à ses camarades ? Nous avons recensé 7 moyens concrets de réaliser des économies quand on est jeune ou étudiant.

1) Privilégier les encaissements ou cadeaux par virement bancaire

Cette bonne pratique a l'avantage non négligeable de rendre l'argent moins accessible car hors de portée. La limitation du nombre de billets détenus sur soi empêche la tentation de les dépenser jusqu'à épuisement total des stocks ! Cette conservation dématérialisée et sécurisée des fonds sur le compte bancaire permet au jeune de s'habituer à calculer progressivement ses dépenses sans avoir sous les yeux la correspondance physique.

2) Surveiller régulièrement son solde en direct sur l'appli bancaire

En parallèle du dépôt d'argent sur son compte bancaire, le conseil est de surveiller les flux sortants récurrents et occasionnels afin d'avoir une idée du montant des débits à venir. Si des achats exceptionnels ont été récemment engagés, ce n'est sûrement pas le bon moment pour envisager une autre dépense significative. Le pilotage de son compte bancaire commence donc par un accès immédiat et intuitif via une appli bancaire performante.

3) Être remboursé en temps réel pour éviter des trous dans la trésorerie et un découvert

Les bons comptes faisant les bons amis, il s'agit de ne pas trop tarder à encaisser ce qui est dû. Ce sont souvent des situations que vivent au quotidien les jeunes en colocation, qui réalisent des dépenses collectives pour la communauté, générant ensuite des besoins de remboursements des autres locataires. En clair, l'entraide financière entre jeunes part d'une délicate intention mais elle doit faire l'objet de régularisations rapides pour ne pas pénaliser le prêteur dans le temps. Pour cela, le virement instantané est la manière digitale la plus efficace pour se faire rembourser sans délai son avance de frais.

4) Consommer à moindres coûts grâce à des bons plans chez les commerçants et marchands

Présenter sa carte étudiante donne souvent droit à des réductions ou à de la gratuité chez les commerçants (coiffeurs, magasins de décoration ou bricolage). Sur internet, les bonnes affaires sont nombreuses via les réseaux de réductions pour étudiants tels que Unidays ou Student Beans qui proposent en continu des réductions directes aux étudiants, moyennant une preuve de leur statut. Autre piste : l'appli anti-gaspi Too good to go, connectée à ses 32.000 partenaires de la distribution alimentaire partout en France, permet d'acquérir localement des paniers alimentaires à base de produits frais périssables, à tout petits prix. Un réflexe économique et écologique !

5) Activer les dispositifs gouvernementaux, conçus pour les jeunes et les étudiants

Différents programmes favorables aux jeunes existent par poste de dépenses (1) :

Etudes : l'attribution de la bourse sur critères sociaux (selon les revenus), de l'aide au mérite (pour les mentions «très bien» obtenues au baccalauréat) ou de la bourse talents (pour la préparation à certains concours à la fonction publique) se décide sur la base de critères d'éligibilité bien précis. Ces coups de pouce financiers peuvent représenter plusieurs milliers d'euros par an au total.

: l'attribution de la bourse sur critères sociaux (selon les revenus), de l'aide au mérite (pour les mentions «très bien» obtenues au baccalauréat) ou de la bourse talents (pour la préparation à certains concours à la fonction publique) se décide sur la base de critères d'éligibilité bien précis. Ces coups de pouce financiers peuvent représenter plusieurs milliers d'euros par an au total. Logement : les différentes aides au logement (APL, ALF, ALS), la garantie Visale et la garantie Loca-Pass permettent de faciliter l'accès au logement des jeunes et d'alléger le coût de l'hébergement dans leur budget mensuel.

: les différentes aides au logement (APL, ALF, ALS), la garantie Visale et la garantie Loca-Pass permettent de faciliter l'accès au logement des jeunes et d'alléger le coût de l'hébergement dans leur budget mensuel. Transports et culture : des tarifs préférentiels sont proposés aux jeunes dans les transports en commun de la plupart des villes françaises. Des réductions existent aussi sur les abonnements de train et sur les coûts du permis de conduire. Quant à l'offre culturelle, elle donne droit à un accès à bas prix voire gratuit aux musées, expositions et autres sorties pour les jeunes et étudiants.

: des tarifs préférentiels sont proposés aux jeunes dans les transports en commun de la plupart des villes françaises. Des réductions existent aussi sur les abonnements de train et sur les coûts du permis de conduire. Quant à l'offre culturelle, elle donne droit à un accès à bas prix voire gratuit aux musées, expositions et autres sorties pour les jeunes et étudiants. Alimentation : dans les restaurants universitaires du Crous, le "repas à 1 euro" permet aux élèves boursiers de manger de manière équilibrée ; il s'élève à 3,30 euros pour les autres étudiants.

: dans les restaurants universitaires du Crous, le "repas à 1 euro" permet aux élèves boursiers de manger de manière équilibrée ; il s'élève à 3,30 euros pour les autres étudiants. Déménagement : la mobilité inter-régions ou internationale s'accompagne d'aides financières, pour les jeunes souhaitant s'installer ailleurs pour leurs études ou rentrer dans les départements d'Outre-mer dont ils sont originaires.

6) Bien réfléchir à ses prochaines dépenses : distinguer ce dont on a envie et réellement besoin

Les arbitrages financiers commencent à l'adolescence avec la gestion de l'argent de poche . Ils se poursuivent quand le jeune doit choisir entre un abonnement Netflix, un nouveau téléphone ou une paire de baskets. Forcément ; c'est souvent le dilemme auquel doit faire face le jeune adulte qui continue à comprendre que le compte bancaire n'est pas un puits sans fonds et qu'il va falloir faire preuve de créativité pour renouveler son pécule.

A savoir Pour aller plus loin Des outils d'aide à l'élaboration budgétaire à destination des jeunes sont accessibles en ligne : chacun peut réaliser des simulations en fonction de ses encaissements et décaissements connus et estimés. Le résultat est immédiat et sans équivoque : il fait apparaître soit un déficit, soit le solde en fin de période. Pas mal pour faire ses débuts dans la gestion de sa trésorerie mensuelle !

7) Trouver des moyens de cumuler de l'argent de poche et des premières indemnités

Ouvrir son horizon quand on est jeune contribue à augmenter ses contacts. Le fait de rendre de bons et loyaux services autour de soi peut aussi conduire à trouver des missions et travaux lucratifs, ponctuels ou réguliers : baby sitting, pet sitting, lavage de voiture, vendanges, vente de muguet, vide-greniers, courses, stages, premier job d'été… Pour y parvenir, les jeunes doivent donc faire preuve d'esprit d'initiative, activer leur réseau et répondre dans les meilleurs délais aux sollicitations lorsque les projets les intéressent.

Il n'y a pas de petites économies, surtout pour les jeunes. La gestion de son budget s'expérimente dans le temps avec l'aide initiale des parents. Plus tôt les adolescents et jeunes adultes seront incités à mettre de l'argent de côté, mieux ils appréhenderont leur future sécurité financière. Il leur restera à apprendre, dès les premiers revenus réguliers, les différents moyens de faire fructifier leur argent et d'optimiser leurs finances personnelles.

