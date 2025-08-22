Rentrée étudiante : découvrez les petits boulots les plus rémunérateurs / iStock.com - Valeriy_G

France : plus de 20 % des étudiants ont un emploi

D’après les nombres de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) partagés en 2024, en 2020, 26 % des étudiants français avaient un emploi. Pour 57 %, il s’agissait d’un travail en lien avec leur formation (alternance, stage…). Pour 146 000 étudiants, il s’agissait d’un « job alimentaire » à temps partiel. Toujours d’après l’Insee, les emplois étudiants nécessitent généralement peu de qualifications et sont souvent précaires. On constate aussi une répartition genrée des emplois, excepté en restauration.

Jobs étudiants : de développeur web à serveur

Publiée le 30 juillet 2024, une enquête de Qapa, société digitale d’Adecco, fait le point sur les emplois étudiants les plus rémunérateurs mais auxquels on ne pense pas forcément. Dans le Top 3, on retrouve des métiers comme développeur web, technicien en informatique et data analyst. Pour un temps complet, le salaire brut dépasse les 3 300 €. Toutefois, pour exercer ces métiers, il faut un minimum de compétences et de connaissances. Avec moins d’expérience, on peut, selon Qapa, se tourner vers des métiers comme serveur. Si l’enquête avance un salaire mensuel brut de 2 800 € (2 210 € net), le site Internet de Randstad, expert de l’intérim, indique un salaire mensuel médian de 1 550 € net. Chauffeur-livreur est également une piste recommandée tout comme agent d’accueil et préparateur de commandes. Qapa a également souhaité avoir le point de vue des employeurs en leur demandant le salaire brut qu’ils proposeraient à un étudiant. On est un peu loin des 3 300 € mensuels cités précédemment pour près de la moitié d’entre eux qui répondent le SMIC. Un peu plus de 20 % est prêt à monter à 15 € brut de l’heure et seulement 3 % envisagent une rémunération de 30 € brut par heure. Il est à noter que la rémunération des emplois étudiants varie d’une région à une autre. En Bretagne, par exemple, la coordination d’événements est payée en moyenne 25 €/heure contre trois euros de moins en Normandie.

Traduction, rédaction d’articles… Des emplois moins rémunérateurs qu’avant

L’enquête de Qapa inclut la rédaction d’articles et la traduction parmi les emplois étudiants les plus rémunérateurs, une information qu’il convient de nuancer. En raison notamment de la démocratisation de l’intelligence artificielle, être traducteur ou encore rédacteur n’est de nos jours plus aussi rémunérateur qu’auparavant, comme en attestent de nombreux témoignages en ligne. Ces métiers font d’ailleurs partie des plus menacés par l’IA selon un rapport de Zety. La traduction automatique est de plus en plus employée, même dans le milieu littéraire, et les traducteurs humains peinent à trouver des projets. Quand ils en trouvent, il s’agit bien souvent de post-édition (relecture/correction de traductions automatiques). Or, la post-édition est deux fois (voire plus) moins rémunérée que la traduction. En rédaction, les projets se raréfient également puisque ChatGPT et autres parviennent à écrire des textes dont le niveau de qualité est jugé satisfaisant par certains.