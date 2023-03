Enfants et argent : quels principes et bonnes pratiques leur inculquer ?

Tirelire d'enfant pour argent de poche avec des piles de pièces en euros

L'argent se gagne contre un dur labeur : cette phrase tirée de célèbres histoires pour enfants peut inspirer les parents pour leur expliquer que l'argent est précieux. Au-delà des contes et fables, quels leviers utiliser au quotidien avec les plus petits sans les inquiéter ? Comment les initier aux bonnes pratiques ? Voici nos conseils facilement applicables.

Les apports du jeu pour appréhender le gain et la perte d'argent

Quand votre enfant vend ses légumes en bois dans son petit stand multicolore ou qu'il entreprend une partie de Monopoly, il s'initie sans s'en rendre compte à obtenir virtuellement de l'argent ou à acquérir des produits et services à l'extérieur grâce à une monnaie (même fictive).

Cette notion de possession grandit à mesure qu'il prend conscience de son pouvoir dans le jeu . Il devient riche car ses coéquipiers lui ont acheté des choses ou propriétaire de son propre patrimoine acquis au fil des tours. En se prenant pour un adulte solvable, l'enfant prend conscience du monde qui l'entoure : les biens et services ont une valeur marchande, qui permet à ceux qui les proposent de se rémunérer et de cumuler des revenus pour acquérir autre chose ultérieurement.

De la même manière, quand on n'a plus de réserves disponibles, il est préférable de trouver momentanément des pistes pour renflouer les caisses : stabiliser sa situation en arrêtant de dépenser, emprunter à la banque (du jeu de société bien sûr !), mais en prenant garde de ne pas freiner sa croissance. Toute ressemblance avec des éléments de la vraie vie ne serait nullement une coïncidence !

Plongez-vous avec vos enfants dans le jeu pédagogique par tranche d'âge : «Mes questions d'argent»

L'apprentissage de la frustration et la patience pour obtenir ou attendre un objet

Les sollicitations des enfants sont nombreuses et légitimes : «Je veux ce jouet !» ou «Quand vais-je avoir ces cartes pour ma collection ?» Afin de canaliser leurs envies, provenant de jeux ou de conversations de l'école, il est recommandé aux parents d'expliquer que l'achat ne peut être systématique car coûteux. Quels arguments, liés à la gestion de l'argent, peuvent alors utiliser les parents pour maintenir un dialogue constructif avec leurs enfants :

La réalité du besoin : va-t-il vraiment jouer longtemps avec le jouet ? N'est-ce pas un phénomène de mode qui va finir le lendemain cassé ou dans un placard ? La discussion est ouverte…

va-t-il vraiment jouer longtemps avec le jouet ? N'est-ce pas un phénomène de mode qui va finir le lendemain cassé ou dans un placard ? La discussion est ouverte… L'équité au sein de la fratrie : la rotation entre plusieurs enfants aide à leur faire comprendre que chacun ne peut pas accéder à tout en même temps. L'alternance entre les enfants peut être un principe juste à activer au sein de la famille.

la rotation entre plusieurs enfants aide à leur faire comprendre que chacun ne peut pas accéder à tout en même temps. L'alternance entre les enfants peut être un principe juste à activer au sein de la famille. L'occasion d'un anniversaire, de Noël ou d'une autre fête : s'il souhaite vraiment son fameux cadeau, il devrait pouvoir attendre tel événement qui arrive pour se le faire offrir.

Utiliser son argent de poche : un exercice concret pour commencer à gérer son budget

Pour les plus grands d'entre eux, la cagnotte de l'argent de poche peut également servir à participer à des achats pour soi, si les parents ne peuvent ou ne souhaitent pas payer l'intégralité dudit article. En voyant la somme de ses économies se réduire, l'enfant comprendra qu'il devra attendre avant de reconstituer son pécule. Selon un baromètre publié par la Fédération bancaire française (FBF) en mars 2022, l'argent de poche est distribué à 49% des enfants (après les étrennes ou autres fêtes qui concernent 75% des cas). (1)

Plus que le montant, c'est le principe d'initiation à l'autonomie financière qui importe. L'enfant qui expérimentera ses premiers achats avec son argent de poche fera aussi vite la différence entre des produits éphémères (ex : bonbons, sodas) et des produits utiles ou durables (jeux, livres, gadgets etc.) qu'il pourra échanger, donner ou revendre : les fois suivantes, il limitera lui-même le montant de telle ou telle catégorie de produits, en fonction de la satisfaction qu'elle lui procurera.

A garder en tête : le parent ou tuteur légal du mineur est responsable de son argent et des usages qu'il en fait, jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Il a donc tout intérêt à le guider sur le chemin d'une gestion financière saine et éclairée.

L'argent expliqué aux enfants relève parfois du casse-tête. Il n'est pas infini, ni équitablement réparti sur la terre. Son gain doit être associé à un effort et sa perte s'explique souvent par une prise de risques ou un accident de la vie. Au quotidien, l'équilibre entre les rentrées d'argent et les dépenses est un principe sain à inculquer aux enfants. Ne pas vouloir ressembler en tous points à son voisin contribue aussi à construire son identité propre et son indépendance financière…

Accéder au dossier complet sur l'éducation financière intitulé «Comment parler finances sans tabou aux enfants ?».

(1) Les enfants et l'éducation financière Baromètre - Vague 4 - Mars 2022 (PowerPoint Presentation (fbf.fr)