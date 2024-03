4 conseils pour guider votre ado vers l'autonomie financière

(Crédits photo : Adobe Stock - Mère de famille initiant son adolescent aux sujets bancaires et financiers)

Apprendre à gérer un budget, contrôler ses dépenses, faire ses premiers pas d'épargnant : à l'occasion de la semaine de l'éducation financière qui se déroule du 18 au 24 mars, voici quelques trucs pour aider les parents désireux de préparer leurs enfants à appréhender les premières notions de finances personnelles.

Vulgariser les termes financiers les plus courants et utiles aux particuliers

Si vous avez en tant que parent la capacité d'expliquer à votre enfant les notions de base qui lui seront utiles, vous faciliterez ainsi sa maturité financière sur les différents sujets. En voici quelques-uns :

L'épargne : en faisant le parallèle avec la tirelire de son enfance (ce n'est pas si vieux), la mise en sécurité des fonds de votre ado à la banque, à l'abri des cambriolages, des pertes et des tentations, l'aidera à comprendre l'objectif de stocker de l'argent disponible pour pallier les situations imprévues, sans compromettre son niveau de vie. À des fins pédagogiques, vous pouvez prendre l'image du matelas, confortable et doux, pour représenter la marge de sécurité que représente l'épargne, qui amortit naturellement les chocs des dépenses et frais exceptionnels, par définition non anticipés.

Rendre l'information économique et financière accessible aux adolescents

Vous souhaitez approfondir avec votre enfant certains sujets ou rendre le décryptage des mécanismes économiques et financiers plus aisé pour votre ado ? Certains sites spécialisés proposent des dossiers, des quiz et des approches ludiques, pour intéresser les jeunes avec des mot simples et des visuels attractifs : la finance pour tous spéciale juniors , mes questions d'argent dédiées aux jeunes etc.

Des revues du monde de la presse sont également à leur portée pour mieux comprendre notre monde : L'ACTU est le seul quotidien pour ados (13-20 ans) en France. Avec des illustrations, des chiffres et un format synthétique (8 pages), il est vendu par abonnement mensuel. Certaines bibliothèques peuvent mettre à disposition ces numéros pour leurs adhérents. Quant à la revue L'ECO, elle s'adresse aux jeunes de 15 à 20 ans et paraît de manière hebdomadaire : elle explique tout sur l'économie sans jargon !

Quel est l'objectif de fournir un vernis à votre ado en matière de culture financière ? Connecter le jeune non pas au virtuel mais bien… à la réalité. Tout comme les apports des enseignements fondamentaux assez conceptuels de l'École, l'Éducation financière prépare les jeunes à leur avenir, en leur fournissant des briques essentielles pour leur bien-être, en limitant les situations stressantes et les risques de fraudes ou d'arnaques.

Programme détaillé de la semaine de l'Éducation financière 2024 : des tables rondes, des animations thématiques, l'étape finale du concours lycéen Génération €uro et la remise du Prix de l'Excellence Économique sont organisées du 18 au 22 mars 2024. Il est destiné à un large public : parents, adultes à la recherche de clés pour mieux gérer leur argent et même entrepreneurs.

Ouvrir le jeune progressivement à l'univers bancaire

Dans les jeunes esprits, la banque ne doit pas rester une forteresse mythique derrière laquelle des coffres-forts individuels sont entreposés et bien gardés par des codes secrets et des vigiles. D'après les résultats d'une étude 2022 menée pour la FBF, 50% des enfants interrogés souhaitent en savoir davantage sur le compte bancaire : cela fait pas mal de petits curieux assoiffés d'explications, à alimenter en réponses sur le fonctionnement des dépôts, des débits et des frais bancaires (1).

Grâce à la digitalisation très ancrée dans les banques en ligne, les jeunes peuvent désormais accéder naturellement à leurs informations et opérations bancaires sans barrière physique, délai particulier, ni procédure complexe. L'évolution du monde bancaire depuis plusieurs décennies participe à sa démocratisation auprès des jeunes.

Chez BoursoBank, nous avons récemment créé des contenus pédagogiques d'Éducation financière sur les grands thèmes qui nécessitent un apprentissage ou une appropriation par le grand public, notamment les jeunes. L'approche est à la fois animée, ludique et instructive, avec à la fin du parcours, un quiz final où les participants testent et vérifient leur niveau. De plus, des webinaires thématiques se tiendront pour la semaine de l'Éducation Financière avec des experts. À chacun son rythme pour parfaire ses connaissances financières !

A savoir Quand est-ce le bon moment pour ouvrir un compte bancaire à votre ado ? Quand vous sentirez que la gestion des espèces devient compliquée entre vous et lui, que le prêt (même exceptionnel) de votre carte bancaire personnelle devient une source légitime de discorde et enfin que votre enfant prend de plus en plus conscience de la valeur de l'argent, ce sera sûrement un signe que l'heure de l'ouverture de son premier compte bancaire est venue... À partir de 12 ans la commande de carte pour mineur est possible quand elle est faite par le parent, qui reste responsable du compte associé, jusqu'à la majorité ou l'émancipation du jeune.

Expliquer (et faire accepter) les règles du jeu à votre ado liées au compte bancaire

L'ouverture d'un compte bancaire à un jeune et la délivrance d'une carte bancaire associée, n'excluent pas le contrôle parental, bien au contraire. En tant que représentant légal, vous devez échanger avec lui en amont sur les modalités d'utilisation des futurs outils bancaires mis à sa disposition. Pour vous aider, vous devez exiger les fonctionnalités suivantes de votre banque et garder un regard sur les usages bancaires quotidiens de votre enfant : des alertes sur les transactions, des plafonds de paiements et de retraits, des notifications en cas de solde trop bas, un blocage immédiat en cas de perte de la carte…

Chez BoursoBank , nous misons sur :

L'appétence des ados pour le digital et leur aisance sur le smartphone.

et leur aisance sur le smartphone. Une banque qui vous est déjà familière en tant que parent. En effet, chez nous la banque des jeunes est celle de leurs parents. Il y a d'ailleurs une prime versée au jeune dès l'ouverture de son compte bancaire par son parent (voir conditions en cours sur le site).

en tant que parent. En effet, chez nous la banque des jeunes est celle de leurs parents. Il y a d'ailleurs une prime versée au jeune dès l'ouverture de son compte bancaire par son parent (voir conditions en cours sur le site). Une offre qui vous rassure et simplifie vos relations parents-enfants. Dès les premières sorties, votre enfant ne détient pas de monnaie sur lui et ne dépend pas des autres pour régler ses achats.

et simplifie vos relations parents-enfants. Dès les premières sorties, votre enfant ne détient pas de monnaie sur lui et ne dépend pas des autres pour régler ses achats. La gratuité d'une appli performante et sécurisée (comme la vôtre), qui donne aussi droit à des bons plans shopping et loisirs avec les partenaires The Corner sélectionnés (plateforme d'avantages réservée aux clients).

Découvrez l' Offre Freedom conçue pour votre ado, mais pensée pour votre sérénité.

En grandissant, votre adolescent va comprendre qu'il a tout intérêt à consolider ses connaissances bancaires et financières. En tant que parent et client du système bancaire, votre rôle est primordial. Avec une offre spéciale jeunes adéquate et paramétrable, votre enfant est équipé pour visualiser son solde, ses dépenses et rembourser facilement ses proches et tout ceci, chaperonné par vos soins. Alors, bientôt prêt à devenir coach en finances personnelles ?

