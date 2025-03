Passeport EDUCFI : initier les collégiens à l’éducation financière

Le passeport EDUCFI permet aux jeunes de s'initier aux bases de l'éducation financière dès le collège (Crédits: Adobe Stock)

Dans le cadre de la stratégie d'éducation financière mise en place depuis 2016 par les pouvoirs publics et coordonnée par la Banque de France, tous les élèves de 4ème bénéficient désormais d'une initiation aux notions financières de base, dans le cadre du dispositif «passeport EDUCFI».

Dans un contexte national et international de plus en plus complexe, l'éducation financière des populations est devenue un enjeu sensible.

En effet, maîtriser les bases de l'éducation financière comme par exemple savoir tenir un budget ou comprendre le mécanisme d'un crédit permet à la fois de prendre les meilleures décisions pour soi, en évitant les situations de surendettement, en se construisant une épargne et en étant plus à même de déceler les arnaques.

C'est également un atout démocratique puisque disposer des éléments de compréhension nécessaires permet de peser en toute conscience dans les débats économiques, notamment en votant.

De nombreux pays, parmi lesquels la France, ont donc décidé de s'emparer de ce sujet depuis plusieurs années afin de promouvoir une éducation financière pour tous.

L'éducation financière, un enjeu fort à tout âge

La culture financière des Français de plus de 18 ans s'améliore lentement mais demeure insuffisante : en 2023, leur score total de culture financière était de 12,45/20, contre 12,17/20 en 2021 (1).

Ce score se base sur trois sous-catégories : connaissances financières, relation à l'argent et comportement face aux situations pratiques.

Ce résultat classe la France en 14e position sur les 39 pays ayant participé à l'enquête de l'OCDE, soit à peine dans la moyenne.

La France s'est pourtant dotée, depuis 2016 d'une stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière (EDUCFI), mise en œuvre et coordonnée par la Banque de France.

En effet, les pouvoirs publics estiment que «promouvoir l'éducation financière répond donc à un triple enjeu social, économique et démocratique. Des individus avertis en matière budgétaire et financière sont mieux à même de faire des choix adaptés à leurs intérêts et éviter les arnaques financières. Des citoyens, y compris les familles en situation de fragilité financière, disposant des clés pour mieux comprendre les débats économiques sont davantage en mesure de juger de leur pertinence» (2).

Les jeunes en première ligne de l'éducation financière

Du côté des moins de 18 ans, une autre étude (3) montre une réelle appétence de jeunes pour les thématiques budgétaires et financières par lesquelles ils se sentent concernés très tôt :

91% des jeunes âgés de 15 à 17 ans détiennent un compte bancaire ou un livret.

61% détiennent une carte bancaire.

75% d'entre eux reçoivent de l'argent de poche pour un montant de 36 €/mois en moyenne.

64% des 15-17 ans se déclarent intéressés pour mieux comprendre ce qu'est un placement, un crédit, une assurance, un moyen de paiement.

Reflet de cet intérêt, le score de connaissances financières des jeunes âgés de 15 à 17 ans est passé de 3,8/7 en 2020 à 4,3/7 en 2023.

Dans le cadre de cette étude, la Banque de France relève que, «en termes de connaissances, les jeunes répondent plutôt correctement sur les sujets liés aux moyens de paiement. En revanche, ils maîtrisent encore insuffisamment le mécanisme des intérêts et le rapport entre risque et rendement, ce qui les expose d'autant plus qu'ils sont de plus en plus sollicités par le démarchage commercial : 30% des jeunes déclarent avoir déjà reçu une offre pour placer, prêter ou emprunter de l'argent par téléphone, internet ou un réseau social. Seulement la moitié des jeunes considèrent que les crypto-actifs sont des placements risqués. À noter que la catégorie socioprofessionnelle des parents influe sur les résultats» (3).

Le passeport EDUCFI, pour une éducation financière dès le collège

81% des Français considèrent qu'une éducation financière est nécessaire dès l'école (1).

Dans le cadre de sa stratégie d'éducation financière, la Banque de France a prévu plusieurs initiatives à destination des moins de 18 ans, et a notamment mis en place le «passeport EDUCFI».

Pour préparer les jeunes aux sujets budgétaires et financiers, le passeport EDUCFI se compose de deux heures d'initiation et de sensibilisation des élèves à des questions financières concrètes comme la gestion d'un budget, la bonne utilisation de moyens de paiement, ainsi que des notions financières de base comme le taux d'intérêt pour répondre à trois objectifs :

Savoir gérer son argent et prévenir le surendettement.

Savoir planifier et épargner.

Savoir se protéger contre les arnaques financières ou les pratiques commerciales trompeuses.

Le module de formation de deux heures est suivi d'un test. Pour valider son passeport EDUCFI, le collégien doit valider au moins la moitié des réponses du test.

L'équipe éducative peut notamment s'appuyer sur un diaporama support de formation composé de six modules :

Budget.

Compte bancaire.

Epargne.

Crédit .

Moyen de paiement.

Arnaque.

Déployé depuis 2019 dans un nombre croissant de collèges, le passeport EDUCFI a été généralisé et rendu obligatoire depuis 2023 à l'ensemble des classes de 4e, aux élèves de SEGPA et aux élèves de 3e prépa-métiers par le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse.

Depuis 2023, le passeport EDUCFI est ouvert aux élèves de la voie professionnelle à titre expérimental.

Il peut être passé à tout moment de l'année en fonction du calendrier propre à chaque établissement et le site de l'Education nationale précise qu'il ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques et peut donc «être organisé par un ou plusieurs professeurs ou un membre de la vie scolaire» en s'appuyant sur les diverses ressources d'accompagnement et d'autoformation mises à disposition.

Bon à savoir : lors de l'épreuve orale du Brevet en 3e, les élèves peuvent choisir de présenter leur expérience autour du passeport EDUCFI.

(1) Enquête réalisée par l'institut CSA en juin 2023 auprès de plus de 2200 personnes âgées de plus de 18 ans habitant en France, à partir d'un questionnaire de l'OCDE et selon la méthode des quotas.

(2) « La stratégie nationale d'éducation économique budgétaire et financière (EDUCFI) », Banque de France.fr, Màj 13/12/2024.

(3) Enquête sur la connaissance financière réalisée par l'institut CSA en juin et octobre 2023 auprès de plus de 1000 jeunes âgés de 15 à 17 ans.

(4) «La culture financière des Français s'améliore progressivement d'après de nouvelles études menées par la Banque de France», banque-france.fr, 14/12/2023.

