Enfants et argent : pourquoi leur mettre des limites ?

(Crédits photo : Unsplash - Thimo Pedersen - Règles du jeu pour expliquer l'argent aux enfants)

L'argent que l'enfant gagne ou reçoit est bien à lui. En revanche, les sommes qu'il détient sont souvent restreintes ou du moins l'usage qu'il peut en faire à son jeune âge reste encore sous la protection parentale. Il est donc nécessaire de lui faire comprendre que ses dépenses doivent s'effectuer avec parcimonie et raison… et tout cela sans frustration durable, ni sentiment d'injustice. Quels sont le principes vertueux des limites posées à l'enfant, notamment du point de vue financier ?

L'argent familial vu par les enfants : une générosité apparente à expliciter

Chez un enfant, l'apprentissage de l'argent se fait d'abord par le jeu. Il comprend ensuite que ses parents ont de l'argent qu'ils partagent ensuite avec la famille, pour les besoins et le bien-être de chacun. Il n'a pas en tête (et heureusement) les problématiques d'endettement, ni de restrictions budgétaires liées à l'inflation, aux hausses d'impôts etc.

Il est néanmoins important de lui préciser que, dans la plupart des familles, les revenus sont :

Par définition tarissables, fluctuants ou éphémères

Normalement alignés sur leurs besoins d'aujourd'hui et de demain

d'aujourd'hui et de demain Individuels , même si ceux des parents en ont couramment un usage conjugal et familial : l'argent de Papa n'est pas cessible dès à présent à l'enfant malgré tout l'amour qu'il lui porte et l'argent de l'enfant, qui est bien sûr le sien, est sécurisé par son parent dans un « coffre nominatif spécial » (ou compte bancaire pour les plus grands) jusqu'à sa majorité. Cette règle est la même pour tout le monde afin de préserver le capital de l'enfant pendant la période où sa maturité financière est en cours d'acquisition .

La fixation de limites financières initie les enfants à la gestion de leur futur budget

L'enfant comprendra vite les possibilités qui s'offrent à lui dès qu'il rencontrera un grain de sable dans l'apprentissage de son autonomie financière :

Choisir entre deux achats, plutôt que de vouloir absolument l'ensemble (faute de fonds suffisants)

plutôt que de vouloir absolument l'ensemble (faute de fonds suffisants) Patienter en continuant à épargner avant de dépenser… (jusqu'à une fête ou un anniversaire)

avant de dépenser… (jusqu'à une fête ou un anniversaire) Trouver une nouvelle source de revenus en cas de besoin criant ; c'est le moment où l' argent de poche peut jouer un rôle crucial : l'enfant économisera plusieurs mensualités en prévision d'un achat bien identifié ou demander à ses parents une avance exceptionnelle… D'autres rentrées d'argent lui permettront de subvenir à ses nouveaux besoins : petits services rendus, confection de bricolage fait maison ou babysitting pour les plus grands...

De vrais petits épargnants : selon un baromètre publié par la Fédération bancaire française (FBF) en mars 2023, quand les enfants reçoivent de l'argent, ils sont 50% à mettre de côté pour avoir des économies.(1)

L'analyse et le suivi des dépenses : des barrières rassurantes et positives pour l'enfant

En servant de guide à son enfant sur le thème de l'argent, l'adulte le met sur la voie de l'autonomie financière en identifiant avec lui la nature des dépenses auxquelles il sera confronté plus tard : dépenses incompressibles , dépenses exceptionnelles, dépenses superflues … Une série de questions sur les besoins et envies à l'échelle de l'enfant facilitera son appropriation du sujet et la recherche conjointe de solutions :

Combien coûte le jouet, le livre, les gourmandise ou le jeu vidéo que je convoite ?

le jouet, le livre, les gourmandise ou le jeu vidéo que je convoite ? Est-ce que quelqu'un de mon entourage pourrait me le prêter ou me le vendre d'occasion ?

ou me le vendre d'occasion ? Est-ce urgent ou puis-je attendre un peu pour l'obtenir ?

ou puis-je attendre un peu pour l'obtenir ? Ai-je déjà repéré plusieurs enseignes où je pourrais comparer les prix et me le procurer ?

où je pourrais comparer les prix et me le procurer ? Combien me manque-t-il pour le payer comptant ?

Une piste découlera naturellement de la conversation entre l'enfant et l'adulte et donnera lieu, le plus souvent, à un plan d'action ad hoc. Une grande fierté naîtra chez l'enfant qui aura l'impression (à juste titre) de contribuer à son niveau au projet d'acquisition dudit objet.

En comprenant les arbitrages à opérer dès son jeune âge, l'enfant adoptera une attitude saine en se basant sur son argent personnel disponible : il ne dépensera que ce qu'il a déjà ou s'organisera pour optimiser ses recettes de la période. Fixer des limites ne signifie ni refuser, ni frustrer, mais plutôt apprendre à faire les comptes avant de succomber au produit rêvé.

(1) Résultats de l'étude sur l'éducation financière et budgétaire des enfants : Harris Interactive pour la FBF - Vague 5 - Mars 2023.