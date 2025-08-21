Envie d’un city break durable? Voici les cinq villes les plus vertes d’Europe / iStock.com - gorsh13

Maribor en Slovénie : chantre du « slow tourisme »

A Maribor, le tourisme de masse est banni, place au slow tourisme ! Cette philosophie de voyage privilégie la qualité de l’expérience plutôt que la quantité de lieux visités. Elle invite à ralentir, à s’immerger pleinement dans les territoires, à respecter l’environnement et les populations locales. Grâce à ce concept, ses multiples espaces verts naturels – dont le vaste parc municipal et le jardin botanique du centre-ville - et sa gastronomie locale, la seconde ville slovène a été élue « capitale verte européenne ». Elle incarne en effet une harmonie rare entre nature et urbanisme, où chaque initiative vise à réduire l’empreinte écologique tout en valorisant le patrimoine local.

Copenhague au Danemark : pionnière de la neutralité carbone

La capitale danoise occupe la deuxième place du classement, notamment grâce à son objectif de devenir neutre en carbone d’ici fin 2025. En vingt ans, la ville est déjà parvenue à réduire ses émissions de 75 % ! Elle impressionne par ses infrastructures durables, comme CopenHill, une piste de ski construite sur une usine de traitement des déchets, et ses plages urbaines telles qu’Amager Beach. Plus d’un quart de la ville est composé d’espaces verts, faisant d’elle un modèle en termes d’éco-responsabilité et de qualité de vie.

Riga, en Lettonie, met la reforestation à l’honneur

Avec 47 % de son territoire couvert de verdure, Riga, la capitale lettone (en illustration de cet article) se classe au troisième rang du classement. La ville mise sur une transformation écologique ambitieuse avec, notamment, un engagement de planter 1 000 nouveaux arbres en 2025. Son marché central, riche en produits locaux, reflète quant à lui, une volonté de promouvoir une consommation responsable et de reconnecter les habitants à la nature.

Ponta Delgada au Portugal : le joyau vert des Açores

Capitale de l’île de São Miguel, Ponta Delgada se distingue par son cadre naturel spectaculaire. Le site de Sete Cidades, avec ses lacs et ses montagnes, attire les voyageurs en quête de tourisme durable. L’île mise sur la préservation de ses écosystèmes et la valorisation de ses ressources locales, faisant de Ponta Delgada une destination verte par excellence.

Varsovie en Pologne, véritable oasis urbain

Avec ses 80 parcs et jardins botaniques, la capitale polonaise est un havre de verdure distillant un souffle d’air pur à travers tout le pays ! Le Jardin Saxon et les rives de la Vistule permettent aux habitants de Varsovie de profiter d’une nature omniprésente. La ville investit également de façon massive dans la biodiversité urbaine et la mobilité douce.